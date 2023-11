Tunisie/Tanzanie: Ligue des champions | L'EST à pied d'oeuvre à Dar Es Salam - Tout est dans la façon de gérer...

Après un long et harassant voyage, les « Sang et Or » sont arrivés hier à Dar es Salam. Le staff technique a seulement deux jours pour permettre aux joueurs de récupérer de la fatigue du voyage mais aussi pour mettre les dernières touches.

Cette fois-ci, la délégation « sang et or » n'a pas affrété un avion spécial, mais a fait un authentique voyage en Afrique avec toute les escales et la fatigue qui s'ensuivent. Après avoir pris deux avions et transité par Doha, la délégation « sang et or » est arrivée hier, tôt le matin, à Dar es Salam. Au programme du séjour tanzanien, deux séances d'entraînement. La première, tenue hier, était plutôt légère et a servi essentiellement à dégourdir les jambes après les longues heures passées en avion. Aujourd'hui, l'équipe va s'entraîner à l'heure du match (17h00) sur la pelouse centrale du Benjamin Mkapa National Stadium. Objectif de cette deuxième séance : s'acclimater, mais aussi mettre les dernières touches techniques pour juger l'opportunité d'aligner Rodrigues d'entrée ou en cours de jeu.

Ben Hammouda, Sahli et les autres...

A Dar es Salam, Tarek Thabet a pratiquement toutes les cartes en règle. Les deux seuls qui manquent à l'appel au voyage de Dar es Salam sont Oumarou et Riyadh Ben Ayed. Ces deux joueurs étaient déjà hors circuit quand Tarek Thabet a pris en main l'équipe. Quant à Ghailane Chaâlali, il est opérationnel, mais le coach n'a pas encore décidé de le réintégrer dans ses plans. La preuve en est : Chaâlali n'a pas figuré dans la liste des 18 contre l'ESS et n'est pas non plus du voyage en Tanzanie. Tarek Thabet pense sans doute prendre le temps de le réintégrer doucement, vu qu'il est absent des terrains depuis le mois de mars dernier.

La priorité du moment pour le coach « sang et or » est de gérer le court terme au vu du calendrier assez serré de l'équipe, notamment au mois de décembre. Outre les engagements en Champions League, l'Espérance a cinq matches à disputer en championnat : deux matches en retard et les trois dernières journées de la première phase. Avec un tel calendrier assez serré, la clef de réussite réside dans la manière de gérer l'effectif, à commencer par l'explication de demain contre Al Hilal du Soudan. A Dar es Salam, les Espérantistes ambitionnent de remporter la victoire.

Ce qui est bien, c'est que le coach « sang et or » a les moyens de ses ambitions et les solutions en attaque ne manquent pas. Tarek Thabet récupère déjà Rodrigo Rodrigues, même si tout laisse à croire que son utilisation se ferait fort probablement en cours de jeu. Ghacha et Ben Hammouda devront être alignés d'entrée. Quant à Bouguerra, Sowe (sorti contre l'ESS à la mi-temps à cause de douleurs ressenties) et Sahli, ils sont autant de solutions de rechange pour l'entraîneur « sang et or ».

Bref, l'Espérance a les moyens de ses ambitions. Tout est dans la façon de gérer. Chose que Tarek Thabet a su démontrer depuis qu'il a pris les commandes.