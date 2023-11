Maroc: La cuisine marocaine, ambassadrice des bonnes saveurs

Rabat — Une farandole de saveurs, une explosion de goûts, une palette d'épices et de condiments aussi colorés que vigoureux. C'est en ces termes que les experts définissent la cuisine marocaine. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux plaident pour l'inscription de l'art culinaire marocain au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, dans le contexte d'une mondialisation galopante où les civilisations interfèrent et où la cuisine marocaine subit des tentatives d'acculturation.

Le chef Simo Sajid, gagnant de l'émission Masterchef Maroc 2015, estime qu'il est possible de préserver les saveurs et les recettes marocaines tout en les combinant à des techniques et à des présentations modernes, sans pour autant leur ôter leur cachet authentique.

Pour lui, la gastronomie marocaine a besoin "de tourner son regard vers le futur", faisant état d'une "révolution culinaire" en marche au Maroc portée par de grands chefs marocains de renommée mondiale.

"Notre gastronomie a su s'adapter et innover au fil des années pour être au diapason des nouvelles tendances culinaires ayant émergé au sein des diverses cultures", a expliqué le chef Sajid.

La preuve en est qu'il existe aujourd'hui une multitude de plats marocains qui s'adaptent parfaitement aux différents modes de vie alimentaires dans nos sociétés, notamment le végétarisme et le véganisme, a-t-il ajouté.

Tout le savoir-faire est aujourd'hui accessible puisque les différentes techniques culinaires modernes, telles que la cuisson sous vide à basse température, sont proches des traditions de cuisson marocaines comme c'est le cas des tajines ou de la Tanjia, ce qui confirme qu'une fusion est possible entre authenticité et modernité.

Pour parvenir à cet équilibre subtil, il met en avant trois principes essentiels, à savoir la transmission, la créativité et le partage, relevant que l'ouverture sur des expériences culinaires étrangères pourrait constituer pour la gastronomie marocaine la clé vers l'universalité.

La cuisine marocaine, qui tire son originalité d'un dosage sublime de saveurs puisées dans les traditions culinaires berbère, arabo-andalouse et juive, est en mesure de relever le défi de protéger son identité et son originalité et de s'ouvrir sur le monde, estime Simo Sajid.

Adepte des fusions originales de saveurs et d'arômes, Chef Sajid ne cache pas sa fierté de défendre certains mélanges improbables en cuisine comme par exemple des gyozas au poulet et citron et du Zaalouk en remplacement de la sauce tomate pour préparer une pizza.

Dépositaire d'un savoir-faire millénaire, le patrimoine culinaire marocain est une valeur universelle inégalée, enrichie par la culture de partage et d'hospitalité, trait distinctif de la société marocaine. Grâce à la variété de ses produits de terroir, le Maroc a su faire de l'art de cuisiner un véritable vecteur de son rayonnement international.