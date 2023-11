Maroc: EdTech - Mettre l'innovation technologique au service de l'éducation dans le monde arabe (rencontre)

Rabat — Les intervenants à la 3ème édition de la rencontre "La région arabe accessible: TIC pour tous" ont mis en avant, mercredi à Rabat, la contribution des technologies de l'information et de la communication (TIC) à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le monde arabe.

Lors d'un panel sur "Inclusion numérique et plateformes éducatives accessibles pour garantir l'éducation et l'EdTech pour tous", organisé au deuxième jour de la rencontre, les intervenants ont discuté des opportunités offertes par les TIC dans le domaine éducatif.

Dans son intervention à cette occasion, Ilham Laaziz directrice du programme GENIE au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, a mis l'accent sur l'importance de la plateforme nationale "TelmidTICE", lancée récemment avec son application mobile associée, pour offrir un soutien pédagogique gratuit et à distance aux élèves, toutes matières et tous cycles d'enseignement confondus.

Facilement accessibles en tout lieu et à tout moment, les ressources numériques proposées par cette plateforme innovante sont adaptées aux étudiants en situation de handicap, a affirmé Mme Laaziz, relevant que les contenus ont été conçus conformément aux principes de la pédagogie inclusive.

De son côté, Angela Kyerematen-Jimoh, responsable du partenariat stratégique pour l'Afrique chez Microsoft, a affirmé que l'accessibilité est une préoccupation majeure dans le domaine de la technologie, notant que Microsoft continue d'innover pour améliorer l'expérience utilisateur pour tous.

Le géant historique de l'informatique s'engage à améliorer l'accessibilité de ses produits et services afin de les rendre utilisables par un large éventail de personnes, y compris celles ayant des besoins particuliers en matière d'accessibilité, a-t-elle dit, précisant que cet engagement se traduit par une collaboration étroite avec la communauté des utilisateurs de Microsoft en situation de handicap afin de recueillir leurs remarques qui vont servir à améliorer les produits et les adapter aux besoins enregistrés.

Organisée du 28 au 30 novembre par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, l'Agence de développement du digital (ADD), l'Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission économique et sociale pour l'Asie Occidentale (ESCWA), cette rencontre de trois jours a pour objectifs de favoriser un débat ouvert sur l'importance de démocratiser l'accès aux technologies de l'information et de la communication, d'améliorer l'accessibilité numérique, de respecter les normes pertinentes et d'adopter les principes de conception universelle pour assurer une inclusion numérique pour tous.