Maroc: Festival 'Morocco Kingdom of Light': L'artisanat marocain à l'honneur à Manille

Manille — Les produits de l'artisanat marocain ont été mis à l'honneur, mercredi à Manille, à l'occasion du festival "Morocco : Kingdom of Light" (Maroc, Terre de lumière).

Organisé par l'ambassade du Maroc aux Philippines, l'Office national marocain du tourisme et la chaîne philippine de magasins Rustan's, le festival propose une immersion dans le patrimoine artisanal du Maroc. De l'éclairage à l'ameublement, en passant par l'aménagement des sols et des murs, aucun détail ne semble être raté. Une illustration de l'art de recevoir à la marocaine.

Dès l'entrée, le lustre marocain attire particulièrement le regard. S'y ajoutent les corniches, moulures et corbeaux sculptés, témoignant du savoir-faire des maîtres-artisans.

Poterie, céramique, marqueterie, zellige, tapis berbères et bien d'autres créations, les produits exposés ravissent les visiteurs, Philippins et résidents étrangers à Manille, venus découvrir la beauté de cet espace traditionnel typiquement marocain.

Une large gamme de produits du terroir est aussi proposée aux consommateurs en quête de produits bio, notamment des cosmétiques et des huiles essentielles et végétales.

"A travers les différents produits exposés, les visiteurs se familiarisent avec les composantes du patrimoine culturel marocain et découvrent certaines traditions du pays, notamment les produits du terroir et la décoration d'intérieur", note Happy Ongpauco, consultante en design, soulignant que les produits marocains sont connus pour leur qualité et reflètent le talent unique de leurs artisans.

"Cette exposition de produits de l'artisanat marocain vise à faire connaitre le talent artistique et la richesse de la culture marocaine", a-t-elle ajouté.

Le festival "Morocco : Kingdom of Light", qui se tient du 19 septembre au 31 décembre à Manille, vise à rapprocher le Maroc des Philippins par divers aspects, notamment sa culture, sa musique, ses arts, sa cuisine et ses traditions.

Il s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale "Kingdom Of Light" de l'Office national marocain du tourisme, conçue pour inspirer une nouvelle génération de voyageurs, en présentant les attractions et les expériences d'une nation "contemporaine et dynamique".