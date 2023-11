Afrique: Timimoun - Plus de 145 participants au 'Treg Algeria Trail'

TIMIMOUN — Pas moins de 148 concurrents nationaux et étrangers, des deux sexes, ont pris part à la deuxième édition de la manifestation sportive internationale "Treg Algeria Trail" qu'abrite la wilaya de Timimoun, à l'initiative de la Fédération algérienne du Sport et Travail (FAST), ont indiqué mercredi les organisateurs.

Accompagnés des éléments de la protection civile et d'un corps médical, les participants, issus de de 60 nationalités, se sont ébranlés sur un itinéraire allant du point de départ de "Bab-Essoudane", au centre-ville de Timimoun, via les endroits d'Ihgzer, Ksar Drâa Sid Mansour et Guentour, ponctués de points de repos et de récupération pour se revigorer, a indiqué le président de la FAST, Abdelkrim Harchaoui.

Le parcours tracé à travers les oasis et les hauts et bas des dunes de sable, permettra aux participants de découvrir, dont certains pour la première fois, les paysages sahariens féériques de la région de Gourara, dont les vieux Ksour, nichés en Grand Erg Occidental, constituant, selon M. John Philipe, président de l'association "Africa-Trail" coorganisatrice de cet évènement et spécialisé en organisation des randonnées sportives, des facteurs incitatifs au choix de la région à accueillir de pareilles manifestations.

Pour sa part, le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya, Abdelhamid Mazri, a fait part que toutes les dispositions ont été prises et tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés, pour le succès de cette manifestation internationale qui s'étalera sur cinq jours.

%

Organisée en coordination avec la DJS locale, cette manifestation tend à encourager les athlètes locaux à se mesurer à leurs pairs étrangers et développer leurs aptitudes sportives en prévision d'autres manifestations régionales et internationales. Elle permettra aussi de découvrir et promouvoir le tourisme saharien.

De nombreux participants n'ont pas manqué de louer la beauté du paysage saharien, notamment l'Oasis rouge, et se sont, à l'occasion, félicités de la parfaite organisation et préparatifs entrepris par les autorités locales.