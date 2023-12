Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors du Sommet virtuel de G20

document

Au nom d'Allah le Miséricordieux

Son Excellence le Premier Ministre de l'Inde, Narendra Modi,

Chers chefs d'État et de gouvernement,

Mesdames et messieurs,

Tout d'abord, je voudrais exprimer ma plus grande gratitude à Son Excellence le Premier Ministre de l'Inde pour avoir organisé ce sommet qui se tient au milieu d'une escalade des tensions géopolitiques mondiales, ainsi que des répercussions persistantes des crises économiques internationales successives, outre, le ralentissement du rythme de réalisation des objectifs de développement durable, l'aggravation des défis du changement climatique, et l'état de polarisation et de sélectivité qui s'aggravent à l'échelle internationale.

Peut-être la réaction de la communauté internationale envers la guerre en cours dans les territoires palestiniens, n'est qu'une incarnation de cette sélectivité dont nous parlons. La machine de guerre continue de faire plus de victimes et de laisser derrière elle des destructions et des déplacements, malgré les avertissements internationaux croissants sur la nécessité de protéger les civils et respecter le droit international, ainsi que l'exigence pour le peuple palestinien d'obtenir son droit légitime à établir son État et à vivre en paix et en sécurité aux côtés d'Israël.

Les crises auxquelles nous assistons aujourd'hui, même si elles ont un aspect politique et militaire, sont en contact et se croisent avec les profonds déséquilibres économiques dont le monde est témoin, ayant un fort impact négatif sur la réalisation des droits de l'homme économiques et sociaux, surtout dans les pays en développement.

La nécessité de développer et de réformer le système mondial de manière globale est devenue inévitable, et à cela s'ajoutent: la reformation de la structure économique et financière internationale, notamment en créant des mécanismes de financement efficaces et en maximisant les avantages des mécanismes existants. En plus de réformer les politiques et pratiques des banques multilatérales de développement pour renforcer leur capacité de financement conformément aux priorités des pays en développement, outre la nécessité de contenir le problème de la dette souveraine croissante des pays en développement, y compris les pays à revenu intermédiaire.

Mesdames et messieurs,

Le silence n'est plus une option face à ce qui a éclaté de crises, et l'attente n'est plus une solution pour affronter les scénarios mondiaux possibles, géopolitiquement et économiquement. Laissez-moi vous dire que: "Nous n'avons pas le luxe de reporter l'action et la confrontation, à mesure que les défis s'imposent, s'étendent et s'entrelacent, et rien ne remplace une pause d'honnêteté avec soi-même dans laquelle nous gouvernons la conscience humaine, les valeurs de justice, d'équité, d'objectivité et des intérêts communs, de manière à nous permettre de surmonter les graves crises actuelles, de lancer des efforts de développement et de parvenir à la sécurité vers un avenir meilleur pour toute l'humanité."

Merci.