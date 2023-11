Sénégal: Le budget du Ministère en Charge du Travail s'élève à plus de 7 milliards FCFA pour 2024

Au titre de l'année 2024, le projet de budget du ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions est arrêté à la somme de 7 069 747 410 FCFA en Autorisations d'engagement (Ae) et en Crédits de paiement (Cp).

Devant la représentation nationale, le ministre a structuré sa présentation du bilan autour des trois programmes que Gouvernance du marché du travail ; Protection sociale des travailleurs et Pilotage, Coordination et Gestion administrative.

Au plan de la gouvernance du marché du travail, Samba Sy dira que des résultats satisfaisants ont été notés au niveau du dialogue social avec notamment, la revalorisation des salaires catégoriels dans les différentes branches du secteur privé, la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) soit un montant de 64 223 FCFA et du salaire minimum agricole(Smag); l'organisation de sessions de renforcement de capacités en dialogue social en faveur du personnel de différents secteurs économiques.

Au niveau de la protection sociale des travailleurs, dans le cadre des conventions bilatérales, le ministre a signalé les performances obtenues, en matière de renforcement de la protection des travailleurs sénégalais installés à l'étranger, en citant le modèle d'accord satisfaisant obtenu avec l'Espagne et envoyé au Brésil ainsi que la proposition de convention bilatérale envoyée au gouvernement de la Belgique.

En matière de pilotage, coordination et gestion administrative, les réalisations permettant d'assurer une coordination administrative ont porté, selon M. Sy, notamment sur l'appui aux Inspections régionales du travail et de la sécurité sociale de Dakar (Irtss) en moyens de contrôle (subvention, véhicules) et l'appui fourni par la Commission de supervision et de régulation des institutions de sécurité sociale (Cosriss) dans l'élaboration de l'avant-projet du nouveau code de sécurité sociale.

En termes de perspectives, il s'agira, pour lui, dans le cadre du Plan national de renforcement du dialogue social (Pnrds), de redynamiser le dialogue social notamment, en renforçant les capacités de tous les acteurs sur les méthodes et techniques et les moyens d'intervention pour le contrôle et l'inspection, en poursuivant la dynamique d'actualisation et de négociation des conventions collectives applicables au Sénégal.

En plus, d'autres efforts d'amélioration de la gouvernance du marché du travail seront faits dans le sens de la poursuite du processus de réforme du Code du travail, l'accroissement des visites d'entreprises pour contrôler le respect de la législation sociale, la consolidation du système d'information sur le marché du travail.

Pour continuer à assurer une bonne protection sociale aux travailleurs sénégalais migrants, le département envisage, en ce qui concerne les conventions bilatérales de sécurité sociale, de démarrer les négociations avec la Belgique et de poursuivre avec le Brésil.

Il s'agira également de continuer les travaux d'élaboration du Code unique de sécurité sociale et de celle du Programme pays pour la promotion du travail décent (Pptd), la mise en oeuvre du programme national de sécurité et santé du travail et du projet de régime simplifié de sécurité sociale pour les travailleurs de l'économie informelle.