Sénégal: Macky Sall affecte les 41 biens de Léopold Sedar Senghor à deux musées dakarois

Dakar — Le président de la République Macky Sall a annoncé mercredi avoir décidé d'affecter les 41 biens ayant appartenu à l'ancien président-poète Léopold Sédar Senghor au musée des Civilisations noires et au musées Léopold Sédar Senghor, a appris l'APS de source médiatique.

"(...) Ce sont des objets qui me sont chers parce que faisant partie du patrimoine du Sénégal. Le plus important était de sauver ce patrimoine, on l'a fait. Maintenant, il faut prendre les descriptifs pour que, quand ils seront exposés, les gens sachent de quoi cela parle", a-t-il dit sur la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS).

Les objets, dit-il, seront affectés au musées des Civilisations noires situé à proximité de la gare ferroviaire de Dakar et au musée Léopold Sédar Senghor, constitué de l'ancienne demeure du président-poète.

Cette maison que le premier président de la République du Sénégal indépendant surnommait "Les dents de la mer", se trouve sur la corniche ouest de Dakar. Elle a été rachetée par l'État du Sénégal, réhabilitée et érigée en musée. Celui-ci a été inauguré le 30 novembre 2014 lors du XVe sommet de la Francophonie.

Macky Sall a réceptionné les biens de l'ancien président Léopold Sédar Senghor et de son épouse Collette Senghor, acquis par le Sénégal le 25 octobre dernier? pour un montant d'environ 160 millions 064 mille francs CFA (244 000 euros).

Ces objets sont composés de colliers, de bagues et de bracelets en vermeil, d'un lot issu de la collection de Léopold Sédar Senghor, d'une médaille en métal doré du Festival des arts et culture.

Ils comprennent aussi un briquet en or jaune dans son écrin, un Parker stylo plume en or jaune, un collier de l'ordre d'Abdoul Aziz Al Saud d'Arabie Saoudite, d'une boîte de présent en chiffre du roi et de la reine des Belges. En font également partie des médailles très importantes de l'Espagne, de la Finlande, et de l'Egypte.

La vente de ces objets au Sénégal a été réalisée par la commissaire-priseuse, Solène Laine et son associé à l'hôtel de vente aux enchères de Caen, en France.

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, accompagné de l'ambassadeur du Sénégal en France, Maguette Sèye, a pris à l'opération de vente.

Le Sénégal a acquis les biens en France de son ancien président Léopold Sédar Senghor, après avoir obtenu une suspension de leur vente aux enchères, qui était prévue pour se tenir le samedi 21 octobre à Caen.

Face à l'émoi suscité par la perspective de cette vente chez nombre de Sénégalais, le président Macky Sall avait demandé que ces objets puissent être achetés par l'État du Sénégal.