Sénégal: Investissement dans le secteur des PME - 2700 emplois générés par le programme Invest For Jobs

2700 emplois générés entre 2020 à nos jours, c'est le chiffre réalisé au Sénégal par le programme Invest For Jobs de la coopération allemande au développement GIZ. L'annonce est faite hier, mercredi 29 novembre, par Dr Kunz, chef du projet en marge de la cérémonie de dédiée aux Champions. Le chef de projet Invest For Jobs a également souligné que 4500 personnes ont bénéficiées d'une formation.

« Actuellement ce sont plus de 2700 personnes qui sont déjà employés mais je pense qu'il y a déjà plus parce que nous continuons le monitoring étape par étape. Il y a aussi 4500 personnes qui sont déjà formées », a annoncé Dr Kunz, chef de projet Invest For Jobs de la coopération allemand au développement GIZ, qui organisait hier, mercredi 29 novembre, la journée des champions qui selon lui marque une étape importante dans la vie de ce programme.

La tenue de cet évènement également, selon un document partagé à la presse, consiste à « magnifier le travail des partenaires du programme au fil des années, et surtout d'identifier les leviers à activer en collaboration avec le secteur public afin de promouvoir un développement plus harmonieux, qui tienne en compte des spécificités sectorielles du privé et des enjeux de développement, ce dans le cadre d'un espace de Dialogue public privé permanent et orienté vers des solutions pratiques. »

Intervenant sur tout le territoire national sénégalais, à travers des programmes d'activités phares notamment l'industrie, l'agriculture, l'eau, le textile... ce projet a pour finalité « de favoriser le renforcement de la compétitivité des entreprises, des structures d'appui aux entreprises dans leur capacité à délivrer des services aux entreprises avec des mécanismes innovants et enfin, d'agir au niveau des conditions cadres pour lever les barrières à l'investissement et à la productivité », note le document de presse.

En ce sens, lit-on dans le dossier partagé à la presse, « le Programme Invest for Jobs développe des contrats et projets directs avec un portefeuille d'une cinquantaine d'entreprises et d'associations privées, des conventions de partenariat et de mise en oeuvre avec des entités publiques et privées d'accompagnement au secteur privé national et étranger (ADEPME, BMN, MEPC, BVMW (association des moyennes entreprises allemandes). »

Il faut noter par ailleurs, qu'en termes d'améliorations de conditions de travail et de revenus, ce programme a créé 4456 emplois.