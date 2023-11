Afrique: Qualifications CAN féminine - Sénégal-Egypte ce jeudi au stade Lat Dior (17 h) / Gagner largement pour mieux voyager

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine Mame Moussa Cissé a convoqué 23 joueuses pour la double confrontation contre l'Egypte, pour le compte du deuxième et dernier tour des qualifications à la CAN 2024. Le Sénégal devra écarter l'Egypte pour valider une troisième et deuxième participation consécutive au rendez-vous africain. Le match aller est prévu ce jeudi 30 novembre au stade Lat Dior de Thiès et le retour le 05 décembre au Caire.

Mame Moussa Cissé, sélectionneur des Lionnes a fait appel à 23 joueuses en vue du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football féminin. Les Lionnes vont affronter l'Egypte dans une double confrontation prévue au stade Lat Dior de Thiès, ce soir à partir de 17 heures et le match retour, le 5 décembre au Caire. Pour cette dernière étape, le coach des Lionnes a rappelé dans le groupe la gardienne Tening Sène, absente des terrains depuis plusieurs mois pour cause de blessure.

Cette liste est marquée par une forte présence des joueuses expatriées. Il s'agit notamment les défenseurs Ndèye Lohourignon (Thonon Evian Grand-Genève FC / FRA), Meta Camara (Etoile Ornésienne en France, Mbayang Sow (Olympique de Marseille), Noélie Mendy (En Avant Guingamp), Marème Babou (FC Metz / FRA), des milieux de terrains Safietou Sagna (FC Metz / FRA), Marie Virginie Diop (RC Saint-Denis / FRA). Mais aussi les attaquantes Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18), Mama Diop (Olympique de Marseille / FRA) et Hapsatou Malado Diallo (SD Eibar/ESP). Cette cuvée dont la majorité a disputé la dernière CAN aura la mission de hisser le Sénégal à une 2ème participation consécutive à ce rendez-vous continental. «Notre objectif reste et demeure une deuxième qualification consécutive à la Coupe d'Afrique des nations», a rappelé le coach Mame Moussa Cissé.

A rappeler que l'équipe du Sénégal a participé à deux phases finales de CAN féminine de 2012 en Guinée équatoriale et de 2022 au Maroc. Eliminées en phase de poules lors de leur première en 2012, les coéquipières de Mbayang Sow avaient réussi à atteindre le stade des quarts de finale lors de l'édition de 2022 disputée au Maroc.

Avec au bout une élimination par la Zambie après une égalité parfaite à la fin du temps réglementaire (1-1, 4 tab 2).

La liste des Lionnes contre l'Egypte

Gardiennes : Adji Ndiaye (AS Bambey), Tening Sene (AFA Grand-Yoff), Fatou Diop (Kaolack FC)

Défenseuses : Anta Dembelé (USPA), Ndeye Lohourignon (Thonon Evian Grand-Genève FC / FRA), Meta Camara (Etoile Ornésienne / FRA), Wolimata Ndiaye (AS Bambey), Mbayang Sow (Olympique de Marseille / FRA), Noélie Mendy (En Avant Guingamp / FRA), Marème Babou (FC Metz / FRA), Maty Cissokho (USPA)

Milieux de terrain : Safietou Sagna (FC Metz / FRA), Marie Virginie Diop (RC Saint-Denis / FRA), Bineta Seck (Aigles de Médina), Korka Fall (Sans club), Sadigatou Diallo (USPA), Fatima Dramé (Kaolack FC)

Attaquantes : Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18 / FRA), Haby Baldé (Aigles de Médina), Mama Diop (Olympique de Marseille / FRA), Hapsatou Malado Diallo (SD Eibar / ESP), Coumba Sylla Mbodji (USPA), Jeanne Coumba Niang (Aigles de Médina)