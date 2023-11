Sénégal: Réduction des accidents de la route - L'Anaser adopte une nouvelle stratégie

700 morts par an ces dernières années, selon les derniers chiffres du ministère des Transports ! Le Sénégal ambitionne de réduire considérablement l'hécatombe sur les routes. S'inscrivant dans le sillon de la décennie mondiale d'actions pour la sécurité routière des Nations unies 2021-2030, le ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement est en plein dans la mise en oeuvre de sa stratégie nationale de lutte contre l'insécurité routière sur la même séquence temporelle. Une rencontre pilotée par l'Agence nationale de sécurité routière (Anaser) s'est tenue en ce sens mercredi à Diamniadio.

«Avec la Déclaration de Stockholm de 2020, les Nu ont réitéré le même objectif pour les 10 prochaines années : celui d'opérationnaliser une stratégie qui va tendre à l'objectif qui a été fixé, à savoir réduire les blessés graves et les tués sur la route à l'horizon 2030», a indiqué Cheikh Oumar Guèye, Directeur général de l'Anaser, lors de la rencontre portant sur l'élaboration de ladite stratégie nationale. Il a souligné l'implication de tous les acteurs en amont afin d'intégrer les préoccupations de tous les sous-secteurs du transport pour un document inclusif.

«Ce document sera présenté et adopté en Conseil des ministres et il va engager l'Etat du Sénégal et toutes les actions qui seront menées dans le cadre de la sécurité routière seront contenues dans ce document en termes de planification», a-t-il expliqué, non sans évoquer des points positifs acquis avec la stratégie 2011-2020. «Celle de 2011 a permis de mettre en place un cadre. Par exemple, la création de l'Anaser, la numérisation et la sécurisation des titres de transport sont issues aussi de la stratégie de 2011, en plus d'autres actions», a énuméré M. Guèye. «Pour 2021-2030, il s'agira de consolider les acquis et d'aller à l'approfondissement et la mise en oeuvre de certaines actions», a-t-il fait savoir.