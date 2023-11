Congo-Kinshasa: Le Bceco dresse un bilan à mi-parcours des ouvrages exécutés à travers La RDC.

En RDC, plusieurs projets liés aux infrastructures sanitaires, administratives, routières et aussi de voirie urbaine sont placés sous la gestion du Bureau central de coordination (Bceco). A Kinshasa, on peut citer l'hôpital militaire du camp Tshashi totalement achevé et déjà opérationnel mais également l'hôpital général de référence de Kinshasa (ex-Mama Yemo) dont les travaux concernant la 1ere phase sont presque achevés.

-Dans les provinces notamment au Kasaï Central, il y a les travaux de réhabilitation et modernisation du tronçon routier Kananga - Kalamba Mbuji, long de 225 kms dont plus 90 kms sont à ce jour praticables. La population déplore néanmoins une certaine lenteur dans l'exécution des travaux ce tronçon et aussi la présence des bourbiers en certains endroits. Ce tronçon routier est d'un intérêt capital pour le désenclavement de tout le grand Kasaï mais aussi ce tronçon aura pour avantage une fois achevé, de connecter la RDC à l'océan Atlantique via le port de Lobito en Angola.

D'autres travaux notamment de voirie urbaine et des constructions des bâtiments administratifs sont aussi exécutés dans d'autres chefs-lieux des provinces par le Bceco.

Mais compte tenu du fait qu'en RDC, les travaux sont souvent inachevés et des chantiers abandonnés pour cause des contraintes financières ou environnementales, bon nombre des congolais s'interrogent sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement congolais en vue de l'achèvement effectif de tous ces travaux.