Congo-Kinshasa: Inondations de Kalehe - Les sinistrés sollicitent des maisons d'habitation auprès de l'Etat

Les sinistrés des inondations du territoire de Kalehe (Sud-Kivu) ont demandé, mardi 28 novembre, à l'Etat congolais et ses partenaires de leur doter des maisons d'habitation.

Leur requête est contenue dans le plan de relèvement post-catastrophe de Kalehe, adopté lors d'un atelier de validation, tenu à Bukavu, chef-lieu de cette province.

« Construire des passerelles sur les rivières pour faciliter les traversées en attendant les constructions des ponts et acheter des parcelles et y construire des maisons pour les sinistrés », a souligné le représentant des sinistres de Bushushu et Nyamukubi, Godefroid Mulenga.

L'autorité provinciale tend la main au gouvernement central pour soulager tant soit peu les populations sinistrées du territoire de Kalehe.

« Le gouvernement provincial (NDLR : du Sud-Kivu) ne va ménager aucun effort pour que ce plan soit financé et mis en oeuvre. Nous comptons sur l'appui de nos partenaires techniques et financiers », a assuré le vice-gouverneur du Sud-Kivu, Marc Malago.

Le PNUD qui a appuyé la tenue de ce forum inclusif ne compte pas lâcher prise en mi-parcours.

En juillet dernier, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis avait plaidé pour la délocalisation des rescapés des pluies qui se sont abattues dans le territoire Kalehe (Sud-Kivu).

« En plus de l'aide humanitaire qui doit continuer à arriver à Kalehe (Sud-Kivu), il faut très vite trouver les options de relocalisation durable des populations rescapées de la catastrophe de mai dernier », avait-il déclaré.

Accompagné des responsables de plusieurs agences du système de l'ONU, Bruno Lemarquis avait en outre visité le village de Bushushu et constaté l'ampleur des pluies diluviennes ayant causé près de 500 morts, plus de 350 blessés et des milliers de disparus.