Congo-Kinshasa: Lubero - Au moins 150 ex-miliciens signent un acte de désengagement des groupes armés

Au moins 150 ex-miliciens du territoire de Lubero (Nord-Kivu) ont signé, il y a quelques jours, un acte individuel « de sortie des groupes armés ».

Ils ont levé cette option au centre de désarmement de Kasando, au Sud de Lubero, où ils attendent leur réinsertion au sein de la communauté dans le cadre du processus du Programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et social (PDDRC-S).

Ils sont issus en majorité des groupes armés Front des patriotes pour la paix, Armée du peuple (FPP/AP) et Union des patriotes pour la libération du Congo (UPLC).

Ces groupes Maï-Maï sont dirigés par les généraux autoproclamés Kabido et Janvier Mayani.

Le chargé des opérations, désarmement et démobilisation du PDDRC-S à Lubero, Philémon Kambale est revenu sur les contenus de cet acte de désengagement :

« Ils se sont engagés de remettre toutes les armes et munitions en leur possession et à coopérer dans la mesure du possible avec le PDDRCS pour collecter des armes et munitions des milices non autorisées. Ils se sont aussi engagés de renoncer à des activités des groupes armés pour le compte des milices ou groupes armés, de ne plus soutenir une milice ou un groupe armé non autorisé. Enfin, Ils ont pris l'engagement de respecter les lois du pays ».

La réinsertion communautaire de ces ex-combattants devrait intervenir après le processus de vérification du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH).