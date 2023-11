Congo-Kinshasa: Beni - Des cas de vols récurrents des produits champêtres à Ruwenzori et Mulekera en plus de 3 mois

Des cas de vols récurrents des produits de champs par des inconnus sont observés, depuis plus de trois mois, aux quartiers Nzuma et Matembo, dans les communes de Ruwenzori et de Mulekera, dans la ville de Beni (Nord-Kivu).

Ces faits ont été signalés à Radio Okapi, mercredi 29 novembre, par le chef du quartier Nzuma, Josué Kapisa.

Il a cité entre autres, le manioc, l'arachide, le maïs, le haricot, la banane et le cacao, qui sont régulièrement volés dans cette partie de la ville de Beni.

Josué Kapisa a également invité ses administrés à la prise de conscience et au respect des biens d'autrui.

Il a lancé une mise en garde contre les auteurs de ces actes :

« Ces cas doivent être documentés. Donc, il faudra quand il y a un cas pareil, qu'on nous informe pour voir comment informer les services compétents : la police, l'ANR pour essayer peut-être de corriger la personne qui est tombée dans l'erreur en question. Et à part ça on a trouvé qu'il faudra encore revoir la sensibilisation de la population, leur montrer qu'il y a un principe qui dit : autrui mérite respect ».

Josué Kapisa est d'avis qu'il faut en outre éveiller la conscience de la population de ces deux municipalités.

« Que les gens puissent avoir la culture de respecter un bien qui n'est pas les leurs. On voudrait que chacun puisse connaitre ce que fait son voisin, ses activités régulières c'est quoi, et peut être quand on va attraper un type comme ça, il sentira la rigueur de la loi », a-t-il ajouté.