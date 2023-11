Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'enrôlement biométrique des étudiants débute le 4 décembre

L'enrôlement biométrique gratuit et obligatoire des étudiants pour l'attribution du Numéro d'identification unique (NIU) débutera à Brazzaville avant de se poursuivre à Pointe-Noire et à l'étranger par la suite, a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, lors d'une conférence de presse tenue le 29 novembre dans la capitale.

La campagne d'enrôlement biométrique des étudiants et d'attribution du NIU est menée conjointement par le ministère de l'Economie et des Finances et celui de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. « L'enrôlement concerne les étudiants des universités publiques, ceux des établissements privés d'enseignement supérieur, boursiers ou non boursiers, Congolais et étrangers. Il permettra, entre autres, de disposer d'une base de données fiables et sécurisées ; d'assurer une meilleure gestion des effectifs ; de faciliter la circulation des informations entre différentes administrations », a expliqué le Pr Delphine Edith Emmanuel.

L'opération se déroulera en deux phases. La première est un pré-enregistrement qui se fera en ligne sur la plate-forme eform.nui.cg. Elle permettra d'obtenir un formulaire à présenter lors de la seconde phase au centre d'enrôlement situé à Mpila. Pour mieux gérer le flux des étudiants pendant la campagne d'enrôlement, un calendrier de passage sera publié.

Les syndicats impliqués

Les syndicats d'étudiants ont répondu présent à la conférence de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'Innovation technologique sur l'opération qui débutera le 4 décembre. Ces derniers ont, en effet, un rôle à jouer, notamment en matière de sensibilisation dans les facultés, écoles et instituts. La série de questions-réponses avec la ministre Delphine Edith Emmanuel a permis d'éclairer leur lanterne sur les contours de l'opération.

Rappel

Le NIU s'applique à toute personne physique ou morale ou encore à tous les usagers du service public sur toute l'étendue du territoire national. Il est requis pour les formalités et transactions à caractère économique auprès des organismes publics et privés. Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le processus de digitalisation de l'administration congolaise. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'Innovation technologique, enrôler les étudiants c'est être en phase avec les objectifs poursuivis dans le cadre du projet d'accélération du numérique qui consacre, entre autres, la digitalisation de l'enseignement supérieur.

Sans nul doute, à l'issue de cette opération d'enrôlement biométrique des étudiants, les pré-inscriptions et inscriptions dans les universités publiques et privées, l'obtention des attestations, de diplômes ou autres pièces administratives se feront sur présentation du NIU. A long terme, cette pièce pourrait être exigée lors des paiements de bourses. Les étudiants ont donc intérêt à saisir la perche tendue par les pouvoirs publics pour s'en approprier et éviter les désagréments qui pourraient survenir à l'avenir par manque du NIU.