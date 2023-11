Congo-Brazzaville: Ministère de la Santé publique - Des services en passe d'être dirigés par des intérimaires

Alors que tous les yeux sont rivés vers la campagne électorale, les choses semblent bouger dans le mauvais sens au ministère de la Santé publique où le secrétaire général voudrait profiter de cette inattention pour planter son décor.

L'opinion a noté avec satisfaction les efforts fournis par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de la santé, notamment avec la gratuité de l'accouchement, dans le cadre de l'approche santé universelle. Mais, malgré ces efforts et la politique sanitaire soutenus au niveau du secteur par l'actuel ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, des sources concordantes regrettent que certains cadres du secteur s'évertuent à torpiller ces acquis au lieu de les consolider. Sont dénoncés, dans ce cadre, des actes posés par le secrétaire général et chef de l'administration du secteur de la Santé, le Dr Sylvain Yuma, qui aurait décidé de nager à contre-courant, mettant en mal tous les acquis qui se présentent comme des atouts à préserver.

Une administration qui ne suit pas les bonnes règles

Au sein du secteur de la santé, le secrétariat général est accusé de favoritisme, de clientélisme, de népotisme, etc., à travers la cinquantaine des programmes que compte ce secteur. Il y affecterait et réaffecterait ses proches dans des postes de responsabilités juteux au mépris des considérations administratives. Il manipulerait les services de ce ministère dont l'Inspection générale qu'il utilise comme arme en vue de faire tomber les têtes qui ne lui plaisent pas ou qui ne répondent pas à ses désirs. Des comportements qui vont à l'encontre des principes prônés par le président de la République et exécutés par le ministre Samuel Roger Kamba Mulamba.

Pendant cette période de campagne électorale, le secrétaire général voudrait profiter de l'inattention pour procéder au réajustement dans les programmes et irait jusqu'à plébisciter les détourneurs des deniers publics à des postes de responsabilité. « Ces détourneurs, qui font la loi dans leurs services, arguent qu'ils sont intouchables et indéboulonnables, étant donné que leur parapluie est en place et très puissant », regrettent des sources proches de ce ministère.

Selon ces sources, le Dr Sylvain Yuma Ramazani a été cité dans un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) comme l'un des instigateurs intellectuels de ce vaste réseau maffieux qui gangrène le ministère de la Santé depuis plusieurs années. Ce réseau réussirait à prendre en otage des cabinets ministériels jusqu'à conduire à la prison deux ministres successifs. Aucun service n'échapperait à cette maffia et ceux qui s'opposeraient à sa toute puissance en subiraient des conséquences. En ce moment où le pays cherche à consolider ses acquis, laisser un administratif gérer son service comme s'il s'agissait de la cour du roi Péteau et se comporter comme dans un pays conquis, profitant de la période électorale, serait une erreur grave de sa part et de ceux qui gèrent avec lui ce service.

C'est dans ce sens que le ministre est appelé à ouvrir l'oeil et la justice est attendue pour exploiter le rapport de l'IGF en vue de sauver le secteur de la santé, qui marque des points mais qui est tiré vers le bas par certaines pesanteurs. Face à ces réalités, des sources proches de ce ministère lancent un cri d'alarme afin d'amener le ministre et toutes les autorités qui ont le pouvoir à mettre fin à ces tripatouillages. Il serait également attendu du ministre de la Fonction publique, à qui revient la gestion du personnel de l'Etat, de diligenter une enquête en vue de cerner le contour de cette maffia qui a élu domicile dans ce secteur.