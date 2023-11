Algérie: OGC Nice - Un journaliste fait une révélation sur l'avenir de Youcef Atal !

Youcef Atal et l'OGC Nice, la séparation semble inévitable depuis la déclaration du joueur sur le conflit israelo-palestinien et sa récente convocation par la justice. L'international algérien pourrait ne plus porter la tunique des Aiglons et se dirigerait vers l'Arabie saoudite, notamment dans le club de son compatriote Riyad Mahrez.

A en croire au journaliste algérien Hafid Derradji, Youcef Atal a disputé son dernier match avec l'OGC Nice le 1er octobre dernier. Il a précisé que le joueur est dans le viseur des clubs du golfe, particulièrement Al Ahli en Arabie saoudite et le club qataris Al Rayyan. Cependant, des possibilités de signer en Liga et à la Bundesliga se sont présentés aussi

« Youcef Atal ne portera plus le maillot de Nice et ne restera pas en France. Atal n'a plus le désir de rester avec Nice, et le club souhaite le vendre lors du mercato hivernal. La sanction d'Atal ne dépassera pas une amende financière après l'adaptation des accusations portées contre lui, et il n'y aura ni peine de prison ni expulsion. Al Ahli saoudien, ou évolue Riyad Mahrez, souhaite recruter Atal, et même le club qatari d'Al Rayyan cherche à le signer. Il pourrait également finir en Allemagne ou en Espagne », a précisé Hafid Derradji.