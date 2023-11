Cameroun: Manchester United - Bruno Fernandes s'en prend à Onana après ses erreurs contre Galatasaray

André Onana est dans la tourmente après sa prestation cauchemardesque d'hier soir face à Galatasaray. Ses coéquipiers commencent à perdre patience après s'être montrés plutôt conciliants depuis le début de saison. Bruno Fernandes a fustigé les erreurs de son gardien qui ont plombé l'équipe mancunienne hier dans un match qui leur tendait pourtant les bras.

Le capitaine des Red Devils n'a pas été tendre avec le portier camerounais après sa prestation décevante en ligue des champions: « Nous avons encaissé de très mauvais buts. Nous devons contrôler les situations dans chacun d'eux. Nous avons mené le match à deux reprises et nous avons eu beaucoup trop d'occasions de marquer mais nous ne sommes pas parvenus à les convertir. Nous n'avons pas été assez cliniques, expose le capitaine. Je n'ai rien à expliquer. Nous encaissons les deux buts et nous ne pouvons plus rien faire maintenant. Évidemment, nous aurions pu faire mieux avec ces deux buts, mais c'est comme ça ».

Après la rencontre, seuls deux mancuniens lui ont apporté un peu de soutien, à savoir le défenseur central Harry Maguire et son entraîneur Ten Hag qui n'a pas souhaité l'enfoncer en public et a préféré déclarer sobrement : « Tous les joueurs de l'équipe sont bons et méritent le meilleur pour jouer pour Manchester United. Ce sont des joueurs brillants. Et cela compte pour tout le groupe »