Guinée: La Reine de Malaisie confère le titre de 'Professeur émérite' au Professeur Koutoubou Sano

C'est une nouvelle consécration pour notre compatriote, le Professeur Koutoubou Moustapha Sano, Secrétaire général de l'Académie Internationale de la Jurisprudence Islamique de l'OCI basée en Arabie Saoudite.

En effet, ce fils digne et valeureux de notre pays vient de bénéficier du prestigieux titre de Professeur émérite, remis par Sa Majesté la Reine Consort Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Chancelière de l'Université islamique internationale de Malaisie (IIUM).

La cérémonie de remise de ce titre a eu lieu le samedi 25 novembre 2023, à Kuala Lumpur, en Malaisie, en reconnaissance de ses contributions distinguées et magnifiques et de ses efforts appréciés et remarquables dans la promotion d'une éducation de qualité en Malaisie en particulier et dans le monde musulman en général.

Ce titre décerné à notre compatriote, est considéré comme la plus haute distinction dans le domaine de l'enseignement supérieur dans les universités au monde.

Par ailleurs, il est important de savoir que Professeur Sano occupe le poste de Secrétaire général de l'Académie internationale de la jurisprudence islamique de l'OCI depuis 2020. Et cette Académie est considérée comme la plus grande et la plus éminente référence contemporaine et internationale du monde musulman en matière de la jurisprudence, de d'Ijtihad collectif et de fatwas. Ce qui fait que ses membres et ses experts comptent parmi les plus éminents savants et érudits de la Oumma dans divers domaines du savoir et de la pensée.

C'est donc au regard de ce parcours exemplaire et de référence de notre compatriote, que la plus grande université de la Malaisie a décidé de lui décerner ce titre intellectual.

Une distinction qu'il a reçue des hautes mains de la Reine Consort de la Malaisie en guise d'appréciation de ses efforts et contributions en faveur d'une éducation de qualité au profit de l'Humanité.