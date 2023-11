Afrique de l'Ouest: Classement FIFA - Le Sénégal reste deuxième en Afrique et 20e au niveau mondial

Dakar — Le Sénégal conserve la deuxième place en Afrique et la 20e au rang mondial, dans l'avant-dernier classement FIFA de cette année, a appris l'APS, jeudi, de la FIFA.

Le Sénégal garde les mêmes rangs, grâce à la victoire obtenue aux dépens du Soudan du Sud (4-0) et au match nul contre le Togo (0-0) aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l'Atlas occupent toujours la première place du classement africain. Les Marocains conservent également leur 13e rang mondial.

Le Sénégal devance la Tunisie, qui reste troisième en Afrique. Les Tunisiens ont cependant gagné quatre places au niveau mondial en passant du 32e au 28e rang.

L'Algérie et l'Égypte, respectivement quatrième et cinquième en Afrique, et 30e et 33e au niveau mondial, avancent de deux places dans le classement mondial.

Le Nigeria, sixième africain, perd deux places dans le classement mondial en reculant de la 40e à la 42e place.

Le Cameroun a fait de même. Septième équipe africaine, il est descendu de trois rangs au niveau mondial en prenant la 46e place.

La Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations 2023 (13 janvier-11 février 2024), gagne une place au niveau africain en quittant le neuvième rang pour le huitième. Elle fait deux bonds en avant au classement mondial en passant de la 52e à la 50e place.

Le Mali, lui, perd une place en Afrique en allant de la huitième à la neuvième position. Les Aigles du Mali reculent de quatre rangs dans le classement mondial. De la 47e place, ils sont allés se loger à la 51e.

Le Burkina Faso, toujours 10e africain, recule d'un rang au niveau mondial et passe de la 56e à la 57e place à l'échelle mondiale.

Des pays africains ont fait belles performances dans ce nouveau classement de la FIFA.

Les Comores, 30e pays africain, ont fait "la meilleure progression en occupant le meilleur rang de leur histoire". Les Comoriens quittent la 128e pour la 119e place du classement mondial.

La Guinée-Bissau (103e, plus 7), la Libye (120e, plus 6) et le Rwanda (133e, plus 7) ont également fait d'importants progrès.

Le classement mondial est toujours dominé par l'Argentine et la France, qui sont respectivement première et deuxième.

L'Angleterre, troisième, gagne un rang. La Belgique conserve la quatrième place. Par contre, le Brésil, cinquième, chute de deux rangs.