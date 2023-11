Ethiopie: Le CEA réunit les États Membres pour renforcer les processus de planification du développement

<strong>Addis Ababa — Des experts de la planification du développement de pays d'Afrique ont conclu un atelier d'apprentissage par les pairs pour échanger des idées sur le renforcement des processus de planification pour le développement en appui à la mise en oeuvre des ODD et de l'Agenda 2063.

L'atelier, organisé par la Division de la macroéconomie et de la gouvernance de l'ACE, s'est tenu à Addis-Abeba et a reçu la participation de partenaires du développement et de représentants de diverses divisions de la Commission économique pour l'Afrique. (ECA).

Il a été conçu comme une plate-forme pour les experts pour discuter des problèmes émergents dans la planification du développement et cartographier les solutions à ces problèmes, partager les expériences et les meilleures pratiques dans le processus de planification de développement, évaluer l'utilité et Integrated Planning and Reporting Toolkit (IPRT) Platform ECA, et discuter de façons dont l'ECA peut améliorer son soutien aux États membres.

Dans son intervention, Adam Elhiraika, directeur de la Division de la macroéconomie et de la gouvernance de l'CEA, a souligné l'importance de la planification du développement dans le contexte de la gestion des ressources, la mobilisation, l'affectation, le suivi et la présentation de rapports.

Il se félicite en outre de la reconquête de l'importance et des progrès accomplis par les États Membres dans les domaines de la planification et du financement du développement.

%

Nemera Gebeyehu, ministre d'État de la planification et du développement de l'Éthiopie, a souligné l'importance de la programmation du développement et a apprécié l'CEA pour avoir facilité une plate-forme d'apprentissage transfrontalier.

Il a noté que la plateforme permettrait aux États membres d'assimiler les meilleures pratiques les uns des autres, en tenant compte des spécificités de leurs contextes respectifs.

Le ministre d'État a en outre demandé à l'CEA d'adapter la mise en oeuvre de l'IPRT aux circonstances uniques de chaque pays.

Les différents échanges, allant de l'innovation dans la planification du développement à l'accélération de la mise en oeuvre des deux programmes, du financement des plans et des agendas, du renforcement des cadres de surveillance et d'évaluation, de la programmation sectorielle et plus encore, ont fourni aux participants des idées pour une planification plus efficace du développement dans leur contexte national.

Elle a également favorisé des relations pouvant être exploitées avec des homologues dans d'autres pays et a démontré le potentiel d'établir un réseau de planificateurs.

Dans leurs commentaires, les États membres et les partenaires du développement ont indiqué qu'ils souhaitaient fortement que l'atelier se déroule fréquemment et qu'un plus grand nombre d'États Membres y participent.

Au cours de l'atelier, les États membres qui avaient utilisé l'IPRT ont mis l'accent sur l'efficacité de cet outil et souligné sa supériorité par rapport aux autres outils utilisés auparavant.

Cela a suscité beaucoup d'intérêt parmi les pays qui n'avaient pas encore adopté l'instrument, ce qui les a incités à demander l'appui de l'CEA pour commencer son déploiement dans leurs propres pays.