Angola: L'Éthiopie attache une grande importance à ses relations avec l'Angola, afin de consolider la cooperation

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie attache une grande importance à ses relations avec l'Angola et souhaite poursuivre le renforcement de sa collaboration, en particulier sur des questions bilatérales, régionales et mondiales essentielles, a déclaré le Directeur générale des affaires africaines du Ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Fisseha Shawel.

L'Ambassade d'Angola en Éthiopie a célébré le 48e anniversaire de la Journée nationale de l'indépendance.

La cérémonie officielle s'est déroulée à Addis-Abeba et a été assistée par des diplomates, la communauté résidente et d'autres.

Le Directeur générale des affaires africaines du Ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Fisseha Shawel, a félicité le Gouvernement et le peuple angolais à l'occasion de la Journée nationale de l'indépendance.

Ce jour est un jour spécial dans l'histoire de l'Angola, car il nous ramène à l'époque où Angola a finalement obtenu la liberté de la domination coloniale, a-t-il dit, ajoutant que le peuple angolais après une longue lutte a mis fin à cinq siècles de régime colonial et a élevé le drapeau de liberté à ce jour historique.

L'Éthiopie et l'Angola entretiennent des relations bilatérales de longue date malgré les changements de gouvernements dans les deux pays, l'Étiopie estime qu'il faut encore renforcer ces relations pour le bien des peuples des deux pays et de l'Afrique dans son ensemble, a-t-il dit.

Fesseha rappelle que l'Éthiopie soutient la lutte anti-coloniale de l'Angola qui a aidé les peuples angolais à atteindre enfin leur liberté bien méritée.

« L'Éthiopie attache une grande importance à ses relations avec la République d'Angola et souhaite continuer à consolider sa collaboration, en particulier sur des questions bilatérales, régionales et mondiales essentielles, et surtout, en tant qu'Africains, nous avons également appris que la coopération et la collaboration sont vitales pour notre survie collective », a souligné le Directeur général.

Cet événement est une occasion de célébrer et de réaffirmer la collaboration étroite entre l'Éthiopie et l'Angola, manifestant la multitude des relations entre nos deux pays, selon lui.

« Nous voulons une Afrique prospère fondée sur un développement durable et équitable. En outre, nous voulons une Afrique unie qui aspire à réaliser les idéaux du pan-africainisme et la vision d'une renaissance africaine. »

L'Ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel César Domingos Bembe, a déclaré que les liens d'amitié et de coopération entre l' Angola et l'Éthiopia sont historiques et interopérables.

C'est un témoignage des valeurs, des aspirations et des engagements collectifs partagés entre les deux nations, visant au progrès et au développement durable, toujours en défense du pan-africainisme et du multilatéralisme, pour concrétiser l'« Afrique que nous voulons », a souligné l'ambassadeur.

En outre, l'ambassadeur a expliqué que les deux pays ont un potentiel économique qui sert de force motrice capable de stimuler une coopération bilatérale plus complète avec des possibilités d'investissement et des partenariats dans des domaines clés d'intérêt commun.

« Nous réaffirmons notre détermination et notre engagement à renforcer et à élargir les relations de coopération entre l'Angola et l'Éthiopie, en contribuant au processus de développement des deux pays », a-t-il souligné.

C'est le 11 novembre 1975, par la voix du premier président de la République, le docteur António Agostinho Neto, que l'Angola devient officiellement indépendante.