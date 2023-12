Afrique: Al-Sissi reçoit la présidente de la république de Hongrie au palais d'Al-Ittihadeya

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu, lundi, la présidente de la république de Hongrie, Katalin Novak, au palais d'Al-Ittihadeya.

Lors de cette réunion, le président Abdel Fattah Al-Sissi s'est félicité des relations bilatérales et de la coopération stratégique aux dimensions historiques et étroites entre l'Égypte et la Hongrie, dans tous les domaines politiques, économiques et culturels.

Au début de la réunion, le président a souhaité la bienvenue à la présidente hongroise dans sa première visite en Égypte, louant les relations de coopération stratégique aux dimensions historiques et étroites entre les deux pays dans tous les domaines.

Pour sa part, la présidente hongroise a apprécié le développement continu des relations, appelant à davantage de coopération entre les deux pays amis.

La réunion a également porté sur les priorités de coopération dans les différents domaines économiques, surtout les secteurs de l'industrie, des transports, du tourisme, des communications et des technologies de l'information.

Les deux chefs sont convenus d'intensifier les efforts visant à augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays et promouvoir les investissements conjoints.

Quant à la situation régionale, surtout dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, le président Al-Sissi a passé en revue les efforts égyptiens depuis le début de la crise jusqu'à la conclusion d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza et l'importance de parvenir à une trêve humanitaire dans la bande de Gaza et un cessez-le-feu permanent.