Cameroun: Université de Douala - Un master en économie de l'environnement annoncé

L'Université de Douala projette de mettre en place à partir de 2024 un programme innovant de master en économie de l'environnement à rayonnement sous-régional pour permettre de rassembler plusieurs enseignements en un point.

"0n voudrait polariser ces enseignements en économie de l'environnement en une seule institution membre du Riffeac qui est la Fsega.(...)" nous a confié le Pr Kabouana, coordonnateur du RIFFEAC concernant le bien fondé de ce nouveau Master en gestation.

Le projet ambitionne de former des étudiants d'Afrique centrale aux enjeux environnementaux actuels. C'est pour cette raison qu'un atelier s'est tenu ce 29 novembre pour présenter l'avancée dudit projet à fort potentiel.

Cet atelier a permis de présenter le rapport final détaillant l'ensemble du projet de master, de la gouvernance aux programmes détaillés des matières enseignées. Le Pr Claude Njomgang, enseignant à l'Université de Yaounde 2 et consultant pour le projet a expliqué ce qui était recherché et la conservation de la biodiversité forestière est un point capital : "Ce programme est axé sur la soutenabilité, la conservation de biodiversité forestière. (...) Ce qui m'a été demandé dans les Tdr de ce montage c'est d'identifier les besoins en formation qui pourraient renforcer les capacités de ceux qui sont déjà sur le terrain et qui pourraient en même temps créer d'autres métiers plus adaptés à la gestion de notre écosystème "

%

Les participants ont validé le contenu de cette future formation régionale novatrice qui devrait contribuer au renforcement des politiques de développement durable en Afrique centrale. Pour le Pr Nlom Jean Hugues, Vice-Doyen chargé de la recherche et de la Coopération à la Fsega, il faut exploiter à 100% nos richesses c'est la raison pour laquelle ce Master est mis sur pied. "il faut dire que les questions d'environnement interpellent particulièrement nos pays (pays de la Ceac) qui sont richement dotés en massifs forestiers (...)mais il se trouve que nos Etats tirent très peu de revenus de ceux-ci parce que nous nous limitons à l'exploitation primaire des ressources qui s'y trouve et il se trouvent également que ces forêts regorgent de nombreuses richesses qui ne sont pas valorisées sur le marché" a-t-il déclaré.

Porté par le département d'économie publique et solidaire de la Fsega, ce master a vocation à accueillir des étudiants du Cameroun mais aussi des pays voisins comme l'Angola, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Rca, la Rdc, le Congo, le Burundi, le Rwanda et Sao Tomé-et-Principe. Il s'inscrit dans une démarche de renforcement des compétences régionales sur les questions de développement durable et de gestion des ressources naturelles.

Pour développer les contenus pédagogiques de ce master, l'Université de Douala peut compter sur le soutien d'organisations internationales spécialisées comme le Service Forestier Américain, la Comifac et le Riffeac. Ces partenaires ont déjà collaboré avec succès à l'élaboration de modules environnementaux testés auprès d'universités d'Afrique centrale. Tout semble donc acté pour le lancement de ce Master qui " va permettre de combler justement un gab qu'on a observé au niveau de l'expertise au niveau de la sous région dans justement le traitement et la gestion de tout ce qui concerne la gestion sur les changements climatiques, l'accompagnement des États du bassin du Congo dans la mise en place des politiques qui vont leur permettre de mieux gérer leurs ressources naturelles et faire face aux défis liés au changement climatique " nous a confié Olivier Sene, coordonateur Cameroun.