Congo-Kinshasa: Campagne électorale au Haut-Katanga - Les autorités appellent les candidats et leurs partisans au respect du code de bonne conduite

Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Héritier Kyungu Kibwe, a appelé ce mercredi 29 novembre, dans un communiqué et au nom du gouvernement provincial, les membres des partis politiques et les candidats aux différents scrutins à la tolérance et à privilégier le vivre ensemble.

Héritier Kyungu Kibwe a, à cet effet, invité les uns et les autres à plus de responsabilité et au respect de la loi pour que la campagne électorale en cours se passe dans l'ordre et la discipline :

« Cet accompagnement a pour objectif final le bon déroulement de la campagne électorale, qui doit se faire dans la sérénité, l'ordre et la paix. Dans cet ordre d'idées, il est demandé à toutes et à tous d'observer la tolérance et le vivre ensemble, non seulement entre les communautés, mais également entre les militants des partis politiques et leurs candidats respectifs afin que la campagne électorale puisse se réaliser dans une quiétude parfaite pour les uns et pour les autres. Les leaders des partis politiques sont donc vivement invités à faire observer scrupuleusement la discipline par leurs membres ».

Il a ensuite averti les récalcitrants qu'ils s'exposeraient aux sanctions sévères :

« Par conséquent, une mise en garde est faite à quiconque se lancerait dans les provocations de tout genre notamment par des messages haineux, par les discours séparatistes ou par l'incitation à des projets tendant à porter atteinte à l'ordre public à la paix et à l'unité nationale. Ainsi, le gouvernement provincial invite chacun et chacune à observer scrupuleusement les recommandations du code de bonne conduite sous peine des sanctions sévères conformément à la loi ».