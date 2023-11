Congo-Kinshasa: La cérémonie de remise du bloc additif du camp de détention de LUZUMU financée par l'UAAP de la MONUSCO

Décryptage

Le magazine des nations unies reçoit dans ce premier entretien une fois de plus l'officier militaire du bureau de porte-parole de la MONUSCO, le major Hassan kehira, qui parle de la collaboration entre les casques bleus, les FARDC, et les autorités locales dans les actions visant à contribuer aux actions de la protection civile dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu. Il s'entretient à Goma avec sifa maguru

Nouvelles en bref

regain de violences dans l'est de la République démocratique du Congo suscite l'inquiétude. Lundi 30 octobre, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé dans un communiqué que 6,9 millions de personnes étaient actuellement déplacées à l'intérieur du pays. Le chiffre le plus élevé jamais enregistré. L'agence ajoute qu'une grande majorité de ces personnes ont besoin d'aide humanitaire. Les combats se sont intensifiés depuis le début d'octobre au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, entre la rébellion du Mouvement du 23 mars d'une part, les forces armées de la RDC (FARDC) et des groupes armés dits « patriotes » d'autre part.

Invité

Le magazine des nations unies reçoit comme invité Marc karna soro, chef de bureau de la MONUSCO en Ituri. Il parle de l'amélioration de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Grâce notamment aux opérations menées par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO. Mais aussi aux différents dialogues communautaires et avec des leaders des groupes armés initiés par la MONUSCO pour accompagner le gouvernement provincial. Marc karna soro s'entretien a Bunia avec Isaac rome yope.

Nouvelle de province

Le programme Alimentaire mondiale PAM a annoncé la suspension de ses distributions dans le territoire de Nyiragongo suite à la reprise de combat entre groupes armes dans cette région proche de Goma. Cette information a été communique sur le compte x du PAM la semaine dernière. Cette situation pourrait aggraver les conditions de vie des déplacés, déjà précaire. Notamment, les conditions d'hébergement et des conditions sanitaires que déplore le président des déplacés de Kanyarutshinia. Sifa maguru nous en dit plus.

Question aux Nations unies

Les élections sont prévues à la fin de l'année en république démocratique du Congo, quel type d'appui que la MONUSCO apporte aux autorités congolaises pour préparer ces élections ? Madame Bintou keita représentante spéciale du Secrétaire General des nations unies et cheffe de la MONUSCO a répondue à cette interrogation lors de son passage à NEW YORK dans une interview accordée à Onu Infos.