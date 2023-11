Ile Maurice: L'ambassadeur Henry V. Jardine rappelle l'importance d'une presse libre

La liberté de la presse demeure un droit essentiel et un principe fondamental de la démocratie aux États-Unis.

C'est ce qu'a rappelé, en substance, l'ambassadeur des États-Unis, Henry V. Jardine, qui a rencontré la rédaction de l'express, hier en conférence de rédaction. Les discussions entre le diplomate et nos journalistes se sont tenues selon la règle de Chatam House, selon laquelle on peut évoquer les points abordés dans nos rôles respectifs sans toutefois identifier les personnes qui ont exprimé leur avis sur les sujets en question.

C'est sous ces conditions de confidentialité que les échanges ont porté sur les Chagos en général et Diego Garcia en particulier, avec un accent particulier sur les relations bilatérales entre les US et la GrandeBretagne, et le Royaume-Uni avec notre pays. Le briefing de l'express a aussi passé en revue le rôle de l'Inde dans l'océan Indien, la sécurité maritime, et les informations disponibles par rapport à Agaléga, dont le développement est suivi de près non seulement par l'Occident mais par la communauté internationale.

Le dossier de la Chine a aussi été au coeur des échanges. «La rivalité entre la Chine et les États-Unis est-elle grandissante ? Que pensez-vous des installations de Huawei par rapport au projet de Safe City ?» ont été âprement discutés.

Sur la question de la fraude et de la corruption à Maurice, le projet de loi relatif à la mise sur pied prochaine d'une Financial Crime Commission, pour contrôler l'Independent Commission against Corruption (ICAC) et la Financial Intelligence Unit (FIU) entre autres, a été abordé.

Le chapitre politique de la rencontre a aussi été riche en commentaires, avec en filigrane le dernier sondage Synthèses/l'express. «Quand auront lieu les prochaines législatives ? Les procédures électorales inspirent-elles confiance ?»

Pour dire le moins, la rencontre entre un diplomate qui célèbre la liberté de la presse et des journalistes, qui travaillent toujours sansFreedom of Information Act, a été un intéressant croisement de perspectives. En disant au revoir à l'ambassadeur Jardine, nos journalistes n'ont pas manqué de saluer le travail des États-Unis qui documente, chaque année, les problèmes que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions.