Ile Maurice: La face cachée des promotions

Les consommateurs sont de plus en plus méfiants face aux pratiques commerciales douteuses des hypermarchés, qui semblent chercher à maximiser leurs profits au détriment du portefeuille des clients. L'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) reçoit plusieurs plaintes de consommateurs sur des promotions trompeuses, la manipulation des prix de référence et des offres alléchantes de lots qui ne se révèlent pas aussi avantageuses qu'elles en ont l'air. En cette période de fêtes, ils lancent un appel aux autorités pour renforcer le contrôle et les normes afin de garantir que les pratiques commerciales soient éthiques et transparentes.

Les promotions, censées offrir des opportunités d'économies aux consommateurs, se transforment parfois en véritables pièges. Des consommateurs rapportent que les prix affichés en rayon ne correspondent pas toujours à ceux annoncés dans les catalogues promotionnels. Pire encore, certaines promotions sont vantées avec des réductions substantielles, mais une fois à la caisse, la réalité est tout autre. L'ACIM a reçu un nombre croissant de plaintes soulignant la disparité entre les prix affichés et les montants réellement débités. Les clients se plaignent également de la confusion engendrée par des codesbarres qui ne correspondent pas aux articles affichés, rendant ainsi difficile la vérification des prix et la comparaison des offres.

Par ailleurs, des consommateurs ont constaté qu'acheter des produits en lots ne garantit pas toujours des économies substantielles. Au contraire, un calcul démontre que certains produits vendus en quantités groupées s'avèrent plus chers que s'ils étaient achetés à l'unité pour le même nombre d'articles. Les explications fournies par les vendeurs, oscillant entre bonne foi et erreurs d'étiquetage, ne font que semer la confusion. Une pratique particulièrement critiquée est celle des offres «achetez-en un, obtenez le deuxième à moitié prix». Les consommateurs soulignent que souvent, le prix par unité de mesure (kilo, litre, etc.) est plus élevé dans ces offres groupées que s'ils achetaient les mêmes produits individuellement.

Une autre source de mécontentement des clients est la manipulation des prix de référence. Avec toutes les promotions en cours dans les grandes surfaces, certains clients estiment que les hypermarchés gonflent délibérément le prix initial des produits, affichant des réductions alléchantes qui, en réalité, ne sont pas aussi substantielles qu'elles en ont l'air. Certains consommateurs affirment même que les produits n'ont jamais été vendus au prix de référence barré, remettant ainsi en question la légitimité de ces offres promotionnelles. Cette pratique soulève des questions éthiques quant à la transparence des entreprises et à la confiance des consommateurs dans les promotions affichées. Les consommateurs appellent à une réglementation plus stricte et à des sanctions pour dissuader ces pratiques trompeuses.

Les hypermarchés ne sont pas les seuls pointés du doigt, car certains industriels participeraient également à des pratiques trompeuses en réduisant la quantité de produit tout en maintenant le prix inchangé. Des boîtes de biscuits avec moins de biscuits, des portions de fromage légèrement plus légères - ces modifications subtiles passent souvent inaperçues pour la plupart des clients. Les consommateurs se sentent floués et appellent à une meilleure réglementation pour garantir la transparence du poids et du volume réels des produits, permettant ainsi aux clients de prendre des décisions éclairées lors de leurs achats.

L'ACIM appelle les consommateurs à signaler tout abus constaté dans les hypermarchés. Elle encourage les autorités de régulation à renforcer la surveillance des pratiques commerciales, à imposer des sanctions dissuasives et à garantir une plus grande transparence dans l'affichage des prix. Alors que les fêtes de fin d'année approchent et que de nombreuses promotions inondent les rayons, il est crucial que les consommateurs soient plus vigilants que jamais. Un expert-comptable nous rappelle qu'avec l'inflation, les vendeurs récoltent des windfall gains : ils vendent des produits achetés à bas prix à un nouveau prix gonflé. «C'est pour cela que les grands groupes commerciaux affichent des bénéfices record en pleine période d'inflation.»