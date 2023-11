Ile Maurice: Acquisition stratégique d'African Originals Ltd pour une expansion Panafricaine.

Le Groupe Phoenix Beverages (PBG) a le plaisir d'annoncer une avancée stratégique sur le marché des boissons au Kenya, au travers de l'acquisitionde 28,3 % des parts d'African Originals Ltd ("AOL").

Cette prise de participation reflètel'engagement de PBG à renforcer sa présence en Afrique de l'Est et s'aligne sur sa vision de devenir un acteur régional dans l'industrie des boissons. Basée au Kenya, AOL se spécialise dans la production de gin, de cidre et de boissons à base de fruits. Reconnue pour ses offres de boissons uniques et innovantes, la société a établi une solide réputation sur le marché kényan. Avec un portefeuille diversifié et un accent mis sur la qualité ainsi quel'originalité, les produits AOL sont commercialisés sous les deux marques Kenyan Originals (KO) et 5.8 au Kenya.

Investissement du Groupe Phoenix Beverages

Le Groupe Phoenix Beverages a franchi une étape importante en acquérant une participation minoritaire dans AOL. Commentant cet investissement, M. Bernard Theys, PDG du Groupe Phoenix Beverages, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de franchir cette étape stratégique sur le marché kényan. Le portefeuille distinctif d'AOL et son engagement envers la qualité s'alignent parfaitement avec nos valeurs et aspirations. Nous attendons avec impatience de collaborer étroitement avec l'équipe d'AOL et de contribuer au succès continu de leurs marques au Kenya. »

À propos du Groupe Phoenix Beverages

Le Groupe Phoenix Beverages est une entreprise leader dans le domaine des boissons, avec une riche histoire de service aux consommateurs dans la région africaine. Engagé dans l'excellenceet l'innovation, PBG offre une gamme diversifiée de produits de boissons de haute qualité, répondant aux goûts et préférences évolutifs des consommateurs. Présent dans plusieurs pays, PBL continue d'étendre son empreinte tout en maintenant un fort engagement envers la durabilité, l'engagement communautaire et des pratiques commerciales responsables.