Maroc: Festival International du Film de Marrakech - Gagner la confiance du public, un défi de taille dans le cinéma (réalisateur russe)

Marrakech — La confiance du public représente un défi de taille dans la réalisation cinématographique, a souligné, mercredi à Marrakech, le réalisateur et scénariste russe, Andreï Zvyagintsev.

Invité de la série "In Conversation with..." lors de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech, Andreï Zvyagintsev a indiqué que le défi éternel dans ses oeuvres est de gagner la confiance du public, notant que le cinéma est bien plus qu'un simple divertissement, mais un lieu de refuge, d'échanges et d'apprentissage, ouvert sur le monde.

Vainqueur du Lion d'Or et du Prix Luigi De Laurentiis de la meilleure première oeuvre à la 60e Mostra de Venise, pour son film "Le Retour" (2003), il a relevé qu'il accorde une importance particulière au choix des acteurs capables d'incarner n'importe quel personnage avec réalisme, ajoutant que son objectif est de convaincre le spectateur, en le plongeant au coeur des faits de manière efficace et réelle.

Comparant les défis rencontrés par le réalisateur dans son travail quotidien au fait de "se retrouver face à une montagne", Andreï Zvyagintsev a indiqué qu'il est essentiel de se surpasser, en délaissant les choix faciles en faveur de la prise de risque, pour pouvoir se frayer son propre chemin.

Concernant son nouveau film, le réalisateur russe a fait savoir que le tournage commencera prochainement en France, Espagne et Lituanie, sans pouvoir donner plus de détails, estimant qu'il ne peut pas résumer un film dans une idée ou en quelques phrases.

%

Né en 1964, Andreï Zvyagintsev a été formé à l'Institut de théâtre Novosibirsk et à l'Académie russe des arts du théâtre à Moscou. Il a par la suite joué sur les planches, à la télévision et au cinéma. En 2003, il réalise son premier film, Le Retour, qui gagne Le Lion d'or et le Prix Luigi De Laurentiis de la meilleure première oeuvre à la 60e Mostra de Venise.

Son deuxième film, Le Bannissement (2007), en compétition pour la Palme d'or à Cannes, a permis à Konstantin Lavronenko de remporter le premier Prix d'interprétation russe.

En 2011, son troisième film, Elena, a gagné le Prix du Jury dans la section Un Certain Regard. Leviathan (2014), coécrit avec Oleg Negin, a gagné le Prix du Scénario en compétition à Cannes et l'année suivante, le premier Golden Globe pour un film russe depuis 1969.

Faute d'amour (2017) a gagné le Prix du Jury à Cannes et a été nommé comme Meilleur film étranger aux Oscars. Il a remporté le César du meilleur film étranger, une première pour le cinéma russe. En 2018, il retourne au Festival de Cannes en tant que membre du Jury. Andreï Zvyagintsev est membre de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et de l'Académie européenne du cinéma.

"In Conversation with ..." est l'un des rendez-vous les plus attendus du festival. Il s'agit d'un moment de débat et d'échange avec un large éventail d'invités de renom, notamment l'acteur et réalisateur australien Simon Baker, le talentueux réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, le réalisateur français Bertrand Bonello, l'acteur américain Willem Dafoe, le producteur et réalisateur indien Anurag Kashyap, l'acteur danois Mads Mikkelsen, l'acteur et réalisateur américano-danois Viggo Mortensen, l'actrice écossaise Tilda Swinton, le réalisateur et scénariste russe Andreï Zvyagintsev, et l'acteur, réalisateur et scénariste américain Matt Dillon.