Maroc: Les efforts des Procureurs généraux des pays arabes dans le cadre de la lutte contre les crimes de corruption mises en exergue à Marrakech

Marrakech — Les participants à une conférence internationale, dont les travaux ont débuté jeudi, à Marrakech, ont mis en exergue les efforts des Procureurs généraux des pays arabes dans le cadre de la lutte contre les crimes de corruption, les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les organismes chargés de l'application de la loi, ainsi que les solutions proposées pour faire face à ce type de criminalité qui menace la sécurité socio-économique des pays.

Organisée en marge de la 3ème réunion annuelle de l'Association des procureurs généraux arabes, cette rencontre vise à tirer parti des mécanismes de coopération judiciaire entre les pays arabes afin de parvenir à une lutte efficace contre la criminalité sous toutes ses formes, d'encourager le dialogue judiciaire et de renforcer la communication entre les ministères publics dans les pays arabes au service d'une justice pénale efficace et du renforcement des capacités techniques des membres des ministères publics, dans le but de lutter contre la criminalité, en particulier dans le domaine de la lutte contre les crimes de corruption.

Initiée sous le thème "Les efforts des Procureurs généraux dans les pays arabes pour lutter contre les crimes de corruption : blanchiment d'argent, trafic de migrants et trafic d'êtres humains - Défis et contraintes", cette conférence aborde des sujets d'une grande actualité, visant à mettre en valeur les efforts des Procureurs généraux dans les pays arabes dans le domaine de la lutte contre le crime de blanchiment d'argent en relation avec le trafic de migrants, et la traite des êtres humains, ainsi que l'échange d'expertise et d'expériences arabes et internationales et le partage des meilleures pratiques dans ce domaine.

Lors de la cérémonie d'ouverture, rehaussée par la présence notamment du Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le président du ministère public, le Médiateur du Royaume, le Premier Président de la Cour des Comptes, le Secrétaire Général du ministère de la Justice, le procureur général d'Égypte, président de l'Association des Procureurs généraux arabes et le Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, l'accent a été mis sur les défis posés aujourd'hui par la criminalité sous ses diverses formes, en particulier les crimes de corruption, dont le blanchiment d'argent, compte tenu des défis réels qu'il pose et qui affectent la sécurité économique et sociale des pays.

Les allocutions ont aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale et de fédérer les efforts pour lutter contre les crimes de corruption, de blanchiment d'argent, de trafic de migrants et de traite des êtres humains.

Les intervenants ont aussi relevé que la lutte contre la corruption n'est pas une opération conjoncturelle liée à la mise en oeuvre d'un plan d'action, d'une réforme ou de recommandations, mais il s'agit plutôt d'une action, s'inscrivant dans le temps et nécessitant le développement continu de mécanismes et d'approches de travail permettant d'être proactif dans la lutte contre le crime organisé.

Cette conférence internationale de deux jours connait la participation des Procureurs généraux membres de l'Association des procureurs généraux arabes, de membres de délégations comprenant de magistrats des ministères publics, du président de l'Association international des procureurs (AIP), et de représentants de l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS).

Cette rencontre internationale aborde plusieurs sujets liés notamment au "cadre juridique international et national pour les crimes de blanchiment d'argent, de trafic de migrants et de traite des êtres humains et le rôle du pouvoir judiciaire dans la lutte contre ces crimes", "les meilleures pratiques dans la lutte contre les crimes de blanchiment d'argent résultant du trafic de migrants et la traite des êtres humains", "les techniques modernes d'enquête criminelle dans les affaires de blanchiment d'argent, et les défis posés", "les efforts arabes et internationaux pour lutter contre les crimes de trafic de migrants et de traite des êtres humains dans le contexte de leurs relations avec le crime de blanchiment d'argent : partage d'expériences et de bonnes pratiques" et "La coopération internationale, un mécanisme essentiel pour lutter contre le blanchiment d'argent, le trafic de migrants et la traite des êtres humains".