Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Décembre 2023

Cote d’Ivoire : Présidence de la République- Alassane Ouattara met fin aux fonctions de Abdourahmane Cissé

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, le jeudi 30 novembre 2023, à la signature d'un décret abrogeant le décret n° 2021-179 du 29 mars 2021 portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, rapporte un communiqué signé de la secrétaire générale adjointe de la présidence, Masséré Touré-Koné (Source : fratmat.info)

Algérie : Lutte contre le terrorisme - Alger à la tête du Cemoc

Le Chef d'État-major des Armées du Niger, le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou a passé le témoin de la présidence tournante du Comité Opérationnel Conjoint des Chefs d'État-Major (Cemoc), un cadre de haut niveau de coopération sécuritaire regroupant l’Algérie, le Niger, le Mali et la Mauritanie, ce mercredi 29 novembre 2023 à Alger, au Chef d’Etat-Major de l’Algérie, le général d’armée Saïd Chanegriha. C’était au cours d’Une session extraordinaire du Cemoc à laquelle ont pris part, aux côtés du général d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Algérie , le général de Brigade Moussa Salaou Barmou, chef d’état-major des armées nigériennes et président en exercice du Conseil des chefs d’état-major du Cemoc, le général de Division Oumar Diarra, chef d’état-major général des armées maliennes, le général de Brigade Mohammed El Mokhtar Cheikh Menni, chef d’état-major de l’armée de terre mauritanienne, et qui avait pour ordre du jour l’examen de la situation sécuritaire dans la région et la transmission de la direction de cette instance régionale de lutte contre le terrorisme. (Source :Anp)

%

Mali : Bamako-Ouaga-Niamey- Le Conclave ministériel de l’Aes procèdent à l’opérationnalisation stratégique de l`alliance

Les ministres responsables des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (Aes) se sont réunis en conclave le jeudi 30 novembre 2023 à Bamako, au Mali.Il s’agit d’une rencontre stratégique qui fait suite à la réunion préalable des experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger, chargés de définir l’architecture institutionnelle pour l’opérationnalisation de l’Aes.Les ministres, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba du Burkina Faso, Bakary Yaou SANGARE du Niger, et Abdoulaye DIOP du Mali, ont pour mission d’examiner, d’amender et d’adopter les documents élaborés par les experts, marquant ainsi une étape cruciale dans la mise en œuvre stratégique de l’Alliance.( Source :abamako.com)

Togo : Coopération- Les négociations bilatérales entre le Togo et l’Allemagne démarrent

Après Berlin l’an dernier, c’est au tour de Lomé d’abriter les négociations intergouvernementales germano-togolaises. Le Togo et l’Allemagne ont en effet entamé le jeudi 30 novembre dans la capitale togolaise, les traditionnelles discussions bilatérales dans le cadre de leur coopération. L’activité, qui s’étale sur deux jours, réunit les délégations officielles des deux pays, respectivement conduites par le conseiller du Président de la République, Simfeitcheou Pré et la Directrice de la Division Afrique de l’Ouest au Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), Silvia Morgenroth. Pour rappel, le partenariat germano-togolais se traduit actuellement par un portefeuille en cours estimé à 484,59 millions d’euros, soit environ 318 milliards Fcfa sur la période 2014 à 2025. (Source : alome.com)

Bénin : Lutte anti-terroriste- Les forces armées béninoises reçoivent un soutien matériel des États Unis

Dans un effort conjoint visant à renforcer la sécurité et la stabilité au Bénin, le département américain de la défense a remis un lot d'équipements militaires aux Forces Armées Béninoises (Fab). Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Programme de Sécurisation des Frontières (Borsec 2). La cérémonie officielle de réception de ce don s'est déroulée au Poste de Commandement du 2ème Bataillon Interarmes de Parakou, le mercredi 29 novembre 2023.Le matériel fourni comprend des équipements individuels et collectifs tels que des lunettes balistiques, des effets vestimentaires et des matériels de communication. La remise officielle du matériel, d'une valeur estimée à plus de 1,3 milliard de FrancsCfa, a été précédée par la signature d'un mémorandum d’entente entre les deux États. Ce document vise à intensifier et élargir la coopération dans des domaines tels que le renseignement, le transfert de compétences, et la formation spécifique du personnel des Fab. (Source : acotonou.com)

Niger : Affaires militaires- 4 hauts gradés de l’armée radiés par le Cnsp

Au Niger, quatre officiers généraux et supérieurs de forces armées nigériennes (FAN) ont été mis en position de reforme pour désertion, puis radiés de l’armée. Au Niger, le colonel Mamane Kadela Seydina, le général Ibrahim Waly Karingama ancien Secrétaire Général du ministère de la Défense, le colonel Souleymane Harouna Gazobi ancien aide de camps du président Bazoum, ainsi que le général de division Mahamadou Abou Tarka ancien président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix ne sont plus comptés dans l’effectif des forces armées nigériennes. Dans une note en date du 24 novembre 2023, le chef d’État-Major, le général Moussa Salaou Barmou, membre du CNSP a annoncé la radiation de ces officiers des rangs de l’armée nigérienne. (Source : aniamey.com)

Gabon : Finances- Le président de la Transition et le président de la Bad se parlent

Le chef de l'Exécutif gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, est actuellement en séjour à Dubaï dans le cadre de la Cop28. Le président de la Transition militaire s'apprête à rencontrer le président de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina, pour des échanges fructueux, a-t-on appris de Gabon Review. La rencontre sera introduite par le ministre de l’Économie, Mays Mouissi, également présent à Dubaï pour participer à cet événement climatique majeur. L'ordre du jour de la réunion entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Akinwumi Adesina comprendra, entre autres, la discussion sur la relance de plusieurs projets financés par la BAD au Gabon, notamment celui de la construction de la route Ndendé-Doussala. (Source : Gabon Review)

Sénégal : Patrimoine- Macky Sall affecte les 41 biens de Léopold Sedar Senghor à deux musées dakarois

Le président de la République Macky Sall a annoncé mercredi avoir décidé d’affecter les 41 biens ayant appartenu à l’ancien président-poète Léopold Sédar Senghor au musée des Civilisations noires et au musée Léopold Sédar Senghor, a appris l’Aps de source médiatique. « (…) Ce sont des objets qui me sont chers parce que faisant partie du patrimoine du Sénégal. Le plus important était de sauver ce patrimoine, on l’a fait. Maintenant, il faut prendre les descriptifs pour que, quand ils seront exposés, les gens sachent de quoi cela parle’ », a-t-il dit sur la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (Rts).Les objets, dit-il, seront affectés au musée des Civilisations noires situé à proximité de la gare ferroviaire de Dakar et au musée Léopold Sédar Senghor, constitué de l’ancienne demeure du président-poète.Macky Sall a réceptionné les biens de l’ancien président Léopold Sédar Senghor et de son épouse Collette Senghor, acquis par le Sénégal le 25 octobre 2023, pour un montant d’environ 160 millions 064 mille francs Cfa (244 000 euros). Face à l’émoi suscité par la perspective de cette vente chez nombre de Sénégalais, le président Macky Sall avait demandé que ces objets puissent être achetés par l’État du Sénégal. (Source : adakar.com)

Guinée : Recrutement à la fonction publique- Mamadi Doumbouya donne des instructions…

Le président de la Transition a donné des instructions le jeudi 30 novembre 2023 par rapport à la conduite du concours de recrutement à la fonction publique. Le colonel Mamadi Doumbouya qui s’exprimait en marge du Conseil des Ministres, a instruit le Gouvernement, notamment le ministre Julien Yombouno (ministre du Travail et de la Fonction Publique) de n’accepter aucune interférence d’un ministre ou d’un cadre quelconque dans ce processus. Selon le porte-parole du Gouvernement, le Chef de l’Etat a demandé à ce que les cadres ne s’impliquent pas pour faire du trafic d’influence dans le choix des futurs fonctionnaires du pays.( Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : Situation de la nation- Le Premier ministre Kyélem devant l’ALT ce 1er Décembre 2023

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson KYÉLEM de TAMBÈLA, va prononcer, ce vendredi 1er décembre 2023, à 09h00, à l’Assemblée Législative de Transition (ALT), son Discours sur la Situation de la Nation (DSN). Pour la deuxième fois, dans le cadre de cet exercice, face aux députés, Dr Apollinaire Joachimson KYÉLEM de TAMBÈLA, va dresser le bilan de l’action gouvernementale, en dégageant les acquis, les contraintes mais également les perspectives, afin de consolider les réalisations de la Transition, mais également de s’atteler à la mise en œuvre des engagements du Président de la Transition, Chef de l’Etat, capitaine Ibrahim TRAORE, vis-à-vis du peuple burkinabè. Il se prêtera ensuite aux questions et observations de la Représentation nationale.( Source :aouaga.com)