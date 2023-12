Cote d'Ivoire: Recouvrement de l'Impôt foncier- La Dgi donne le top départ d'une vaste campagne de sensibilisation

La Direction générale des Impôts a lancé, hier à Abidjan, une campagne de Communication de proximité à la déclaration et au paiement de l’impôt de masse. Cette action de sensibilisation mise en œuvre en collaboration avec la direction du cadastre s’inscrit selon la directrice de Communication, Mireille Koizan, dans le cadre de l’optimisation et de l’accroissement des recettes fiscales en général et de l’impôt foncier en particulier. Selon elle, pour cette édition des actions de terrain et de proximité pour sensibiliser et inciter les populations à accomplir leurs obligations fiscales. Elle a expliqué que la campagne se déroulera sur une période d’un mois. Un accent particulier sera mis sur les médias digitaux pour toucher toutes les couches socio-professionnelles ainsi que des rencontres avec les syndics et des agents en rollers.A cela, il faut ajouter la production d’émissions télé et radio, communiqués etc. Toutefois, il a que le taux de recouvrement de l’impôt foncier qui tourne autour de 65% est relativement faible. C’est pourquoi, il a lancé un appel à tous les citoyens à payer leur impôt foncier afin de rendre la Côte d’Ivoire forte.

Quant au directeur du Cadastre, Boua Bahi Apollinaire, il a rassuré que le programme établi sera non seulement entièrement exécuté, mais aussi l’objectif qui est d’inviter les propriétaires fonciers de souscrire leur déclaration foncière et de payer leur impôt foncier avant le 15 décembre sera atteint. Il a par ailleurs révélé que sur un objectif global de 172 milliards assigné à la direction du cadastre pour l’année 2023, 152 milliards F Cfa ont été déjà mobilisés à ce jour, soit un taux de 87%. 20 milliards F Cfa restent à rechercher.

Représentant le directeur général des Impôts, Cissé Aboubakari, Dga de la Dgi, a pour sa part encouragé les responsables des impôts pour cette campagne, car pour lui les recettes domestiques doivent être optimisées. Il a fait savoir que de 146 milliards F Cfa l’année dernière, cette année, pour l’impôt foncier un objectif de 172 milliards de Fcfa est à recouvrer. Avec près de 614 000 parcelles cadastrées, près 500 000 contribuables à l’impôt foncier mais un potentiel de 1 600 000 parcelles fiscalisables, le potentiel est énorme selon le directeur général adjoint.