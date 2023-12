Congo-Kinshasa: Campagne électorale - Toujours pas d'engouement à Kinshasa

La campagne électorale n'a pas encore connu une grande mobilisation à Kinshasa depuis son lancement officiel le 19 novembre dernier, a constaté Radio Okapi jeudi 30 novembre.

A l'exception de quelques réunions ou des courtes caravanes motorisées, ce sont plus les panneaux, les affiches et autres calicots aux effigies des candidats qui pullulent sur plusieurs artères et carrefours de la capitale.

Pour de nombreux Kinois, la réelle ambiance de la campagne électorale n'est pas encore au rendez-vous. Le seul signe d'effervescence est le nombre impressionnant des affiches et autres panneaux aux effigies des candidats.

De temps en temps, les partisans des candidats passent soit à pied avec un mégaphone, soit en petite caravane de 2 ou 3 véhicules ou en moto, appelant à voter pour tel ou tel autre candidat.

De plus en plus des jeunes, une dizaine environ, portant polos et casquettes aux couleurs d'un candidat sont aperçus dans certaines avenues en train de se précipiter vers un lieu de rendez-vous avec un candidat.

Certains candidats, sous anonymat, disent être en retard puisque l'argent attendu de leurs regroupements politiques traine a arriver.

« Je me suis autofinancé jusque-là, mais là je suis à bout », a affirmé l'un d'eux.

D'autres candidats, plus stratèges, disent attendre la semaine prochaine pour se lancer dans la course.

« On dépense moins, tout en marquant l'esprit des électeurs jusqu'au vote », a soutenu l'une d'entre eux.

D'autres candidats encore battent aussi campagne via internet et surtout dans les réseaux sociaux.