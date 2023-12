Congo-Kinshasa: En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et avec l'appui de l'Unesco , BAC - Marcel Ngoyi, Kamanda wa Kamanda Muzembe, Christophe Nkolomoni Ndjibu... classés au rang d'Ambassadeurs de bonnes manières et pour le changement des mentalités en RDC !

*Le Bureau d'Actions et d'Eveil Culturel à l'Education, BAC en sigle, que coordonne, d'une tête bien posée sur les épaules, Jean-Marie Ntantu-Mey, a octroyé, ce mercredi 29 novembre 2023, dans la prestigieuse salle Irina Bokova de l'UNESCO à la Gombe, des diplômes à une vingtaine d'Ambassadeurs de bonnes manières et pour le changement des mentalités.

Il s'agit de personnes qui avaient préalablement pris part au concours qu'il avait organisé durant la campagne dénommée : "pour les bonnes manières, l'éthique et le respect des engagements", campagne menée du 30 avril au 16 juin 2022.

A en croire le Coordonnateur du BAC, ci-haut évoqué, ces personnes ont désormais qualité d'Ambassadeurs des bonnes manières et de changement des mentalités.

Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, Editeur-Directeur Général du Quotidien "La Prospérité", a été parmi l'un d'eux. Tout comme le journaliste Kamanda wa Kamanda Muzembe, Christophe Nkolomoni Ndjibu étaient du nombre.

A cette occasion, il ressort de l'entretien que Marcel Ngoyi a eu avec la presse en lien avec cette cérémonie haute en couleurs civiques et morales a fait mention de cette dernière comme ayant été située dans le cadre de la semaine culturelle dite Ntantu-Mey, semaine dont l'ouverture solennelle a eu lieu dimanche 26 novembre dernier au sein de la paroisse Christ-Roi de Kasa-vubu.

A en croire l'Editeur de La Prospérité, qui se dit heureux d'être lui aussi compté de ce groupe d'Ambassadeurs de bonnes manières et engagés dans la lutte pour le changement des mentalités, cette semaine dite Ntantu -Mey va se poursuivre par une conférence qui sera animée par le Professeur Emile Bongeli, le vendredi 1er décembre prochain dans la salle de conférences du Lycée Mpiko à Lemba, un sanctuaire du savoir voisin de la Paroisse Saint-Augustin, le berceau du Bureau d'Actions et d'Eveil Culturel à l'Education. Puis, viendra la clôture, le samedi 2 décembre 2023, la visite du Centre Culturel Kin-Kiese-Léon de Saint Moulin de Lemba, une des oeuvres culturelles du BAC.

Une interview eue avec Ntantu-Mey, le Coordonnateur du BAC, a fait état des critères qui ont prévalu au choix de ces heureux nominés. Foi sur ses explications, il faut dans un premier temps être d'une conduite exemplaire et irréprochable.

Et, en second lieu, participer au concours sus-évoqué et, en troisième position, prendre part à la campagne pour les bonnes manières, l'éthique et le respect des engagements, comme souligné ci-haut, en vue d'un changement des mentalités.

J.M. Ntantu-Meyi qui éclaire ainsi la lanterne de quiconque veut participer à la prochaine : "Ce concours a pour support didactique, les ouvrages tels que LES BONNES MANIERES du Docteur Gratien Bolie Mubiala ; PATRIOTE (EDUCATION CIVIQUE ET MORALE) de Jean Mfiyi Okam ; PENSEE LIBEREE ET LIBERATRICE de lui-même, sans laisser de côté, évidemment, tout autre ouvrage d'éducation civique et morale ainsi que "ceux" d'éducation à la vie.

Pour ce qui est de prendre part à la tant évoquée campagne, le Coordonnateur du BAC a souligné, par ailleurs, que cette dernière peut être d'ordre intellectuel, par la présence physique, via la contribution matérielle ou encore par le moyen d'une "souscription" financière.

"Car, les bonnes manières favorisent le bien vivre ensemble ; le manque d'éthique engendre et fait entretenir la corruption. Tandis que le non-respect des engagements est à la base de plusieurs conflits, grèves, rebellions et guerres, comme c'est le cas pour la guerre à l'Est depuis tant d'années !", parole de Ntantu-Mey datée du 16 juin 2022, à l'issue de cette cérémonie.

Jean-Marie Ntantu-Mey remercie également le Ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, Yves Bunkulu, ainsi que le Père Daniel Katona, pour avoir, chacun, accepté de contresigner avec lui et ces précieux diplômes. Il remercie, enfin, l'Unesco dont le Représentant Résident, en octroyant la salle pour la tenue d'une cette cérémonie mémorable, a permis au BAC de marquer d'un sceau spécial, la remise de ces diplômes d'honneurs à ces différentes personnalité triées, sans nul doute, sur le volet.

En dehors de Marcel Ngoyi, ci-haut mis en exergue, voici les noms d'autres nominés : Monsieur Kamanda Wa Kamanda Muzembe de la RFI, Monsieur Jules Molasso de la Rtnc, Monsieur Don Bosco Mbo de l'Observatoire Indépendant de l'Education, Monsieur Gabriel Kissala de SCEV (Education à la vie), Madame Yvette Makutima, journaliste à la RTNC (par subrogation de son père décédé la veille), Monsieur Zéphyrin Mamoko, PCA honoraire de la RTNC, Madame Irène Kanga, Experte CICM, Cédric Kenina, RTNC ; Paul Mbala, Education à la Vie ; Joseph Poto-Poto, chargé de Communication au sein de l'UNESCO, Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, Docteur Emmanuel Limbole, Monsieur Bateka Ndo Mingadi, Madame Mireille Kahiashila, Madame Cathy Kapinga. Mais, cette liste n'est, certes, pas exhaustive.

Car, d'autres Ambassadeurs seront encore listés, pour ce même type d'élévation en vertu de leurs loyaux services rendus à la nation.