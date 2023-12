Sénégal: Matam - La problématique du genre dans les médias au menu d'une rencontre

Matam — Une vingtaine de journalistes, techniciens et animateurs de radios communautaires de la région de Matam ont entamé, jeudi, une rencontre sur la problématique du genre dans les médias.

»Il s'agit d'un atelier d'échange, de partage et de propositions de mesures correctives pour l'intégration du genre dans les médias, en vue de promouvoir des productions médiatiques en faveur de l'intégration du genre dans les médias », a dit le chargé de projet au Réseau inter africain pour les femmes, médias, genre et développement (FAMEDEV), Pape Adama Touré.

Il s'exprimait à l'ouverture de cette rencontre initiée par FAMEDEV à l'intention des acteurs des médias de la région de Matam.

Selon lui, les objectifs spécifiques sont, entre autres, »renforcer les capacités des professionnels des médias sur le concept Genre et Médias; exposer la situation du genre dans les médias ou encore partager des expériences et des approches innovantes pour promouvoir l'égalité de genre dans les médias ».

»Nous voulons partager des réflexions et recueillir des propositions de stratégies et actions à entreprendre pour la mise en pratique des politiques d'intégration du genre dans les médias et recueillir les engagements et recommandations y afférents », a laissé entendre Pape Adama Touré.

Plusieurs thèmes seront présentés lors de cet atelier de deux jours, notamment l'étude sur les contraintes des organes de presse pour atteindre l'équilibre et l'égalité du genre, le cadre national et international de genre et médias, le concept politique sur la situation de la prise en compte du genre dans les médias.