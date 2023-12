Congo-Kinshasa: Affaire Malemba-Nkulu à l'approche des élections 2023 - Le FICE tire la sonnette d'alerte Lutte contre le tribalisme et l'impunité !

*Dans une lettre ouverte adressée au Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, le Forum des Intellectuels Congolais de l'Etranger, FICE en sigle, lance un vibrant appel à l'éveil patriotique. "Il est temps d'agir, Il est temps de mettre fin à l'hémorragie du tribalisme, Il est temps de s'unir pour bâtir un Congo fort, uni et prospère,

Il est temps que justice soit faite", martèle-t-il, sous la signature de Me Aline Kifuame Muepu.

Lettre ouverte du Forum des intellectuels congolais de l'étranger (FICE) sur l'action en faveur de la lutte contre le tribalisme et l'impunité

Excellence,

Le Forum des Intellectuels congolais de l'étranger (FICE) est une organisation regroupant des milliers d'intellectuels congolais de tout bord vivant dans différents pays du monde y compris le Congo RDC. FICE est impliqué de près comme de loin dans l'histoire et dans l'avenir de la RDC, grâce à diverses expertises qu'il regorge.

FICE s'adresse à votre excellence dans la présente, afin d'attirer votre attention et susciter votre action et implication personnelle à propos des incidents récents ayant causé la mort d'hommes à Malemba-Nkulu dans le Grand Katanga. Nous condamnons vivement ces événements qui nous font revivre les souvenirs déchirants des années 1960 et 1992.

Ces affres actuelles de Malemba-Nkulu qui constituent la goutte qui fait déborder le vase, nous rappellent aujourd'hui les slogans déjà entendus malheureusement des bouches de plusieurs hommes et femmes politiques : KIFWAKIYO (ballet), BILULU (Insectes), BINKUBALA (Chenilles), TIKA NYOKA BOMA MULUBA (Laisser le serpent et tuer le muluba), le TALIBAN etc.

Ce qui se passe ce jour à Malemba-Nkulu, se passe sur toute l'étendue de la province du Katanga pour ne pas dire le grand Katanga. Les cas similaires ont été vécus dans le Bandundu, à Maluku près de la porte de Kinshasa, dans le Kivu, à l'Équateur, etc.

Des violences et des tueries au nom de la tribu et le viol comme arme d'humiliation, de dissuasion et de guerre ! FICE remarque cependant, que les petits feux tribaux et incitation à la haine sont allumés partout dans le pays entre des tribus voisines : au Bandundu entre les Teke et les YAKA ; au Kivu : les Nande, les Hema et les Lendu, les Bantous et les Twas dans le Grand Katanga ; les jumeaux Kasaïens tués et brûlés au Congo Central, les Bundu Dia Kongo ; à YUMBI ; les Inyele à l'Equateur, etc.

Combien de morts faut-il compter avant que justice soit faite ?

N'est-il pas temps pour notre république de se doter d'une loi anti-tribalisme, condamnant à des lourdes peines toute personne ou personnalité incitant implicitement ou explicitement au tribalisme ou à la haine ethnique quelle qu'en soit la forme ?

A l'approche des élections générales dans notre Pays, les ennemis de la paix, de la concorde et du développement, en complicité avec les impérialistes étrangers, se sont levés, ils sont en train de concocter des projets et peaufiner des plans en vue de semer le chaos lorsque les résultats seront proclamés. « Il y aura des troubles, nous vivrons un chaos à la proclamation du résultat des élections présidentielles. » Disent certaines autorités et personnalités publiques, politiques et d'églises congolaises ».

Sommes-nous en train de préparer les élections ou les troubles ?

Avons-nous encore le droit de chercher ailleurs les instigateurs et les auteurs intellectuels de toutes les poches de tensions ethniques qui se propagent à travers la République ?

La loi mère de notre pays nous rappelle en son article 30 que « Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir, dans les conditions fixées par la loi. » Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle ».

Une partie du préambule de notre Constitution dispose que : « Nous, Peuple congolais, Uni par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir, au coeur de l'Afrique, un État de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ; Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays » ;

En tant qu'organisation réunissant les Congolais de toute origine tribale dans le monde, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger (FICE) est plus que déterminé à être non seulement une voix forte en matière de droits de chaque congolais où qu'il se trouve mais aussi, un chef de file visant à la progression de la lutte contre le tribalisme et toute forme de discrimination et d'impunité. FICE encourage et travaille pour la pleine inclusion de toute personne vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo et ce, dans toutes les facettes de la société. Il se veut la voix de toutes les femmes Congolaises qui sont victimes de violences, d'atrocités et de discriminations de toutes sortes, tel que le monde l'a revu dans la dernière vidéo virale postée sur les réseaux sociaux montrant une jeune femme congolaise violement tabassée et violentée a Malemba-Nkulu par des hommes affoles.

FICE prend acte des condamnations et de tous les messages d'apaisement faits à la suite de ces images horrifiantes et qui choque la conscience humaine, cependant il exige que tous les auteurs (physiques et intellectuels), soient poursuivis, déférés devant les instances judiciaires et condamnés. Une correction exemplaire qui doit pousser les autres inciviques qui pensent encore à commettre les mêmes actes à réfléchir deux fois à avoir la crainte de l'autorité de l'Etat.

Au vu de tout ce qui précède, le Forum des Intellectuels congolais de l'étranger (FICE) vous prie, Excellence, de remplir votre devoir constitutionnel d'assurer au Peuple congolais la Paix et la Sécurité par toutes voies de droit.

Il exige :

Que les parlementaires votent une loi pénalisant l'incitation à la haine et à la violence tribale.

Que les lois existantes soient revues pour être adaptées aux actions subtiles utilisées par les leaders politiques, les chefs traditionnels et la population pour justifier leur atrocité !

Que Dieu bénisse le peuple congolais !

Que vive l'unité nationale !

Que vice Le Forum des Intellectuels congolais de l'étranger !

Que vive la République Démocratique du Congo !

Fait à Bruxelles, le 22 Novembre 2023

Pour le Forum des Intellectuels Congolais de l'étranger