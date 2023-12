Sénégal: Louga - 25 jeunes formés aux techniques du marketing et du commerce

Louga — Vingt-cinq jeunes de la région de Louga (nord) ont bouclé, jeudi, une formation en marketing et commerce initiée par la plateforme de dialogue citoyen inclusif, en partenariat avec le G.I.E Emergence, a constaté l'APS.

"Nous avions réuni les femmes pour leur permettre de se former en marketing et commerce dans le contexte de la campagne des 16 jours d'activisme dont les activités ont démarré depuis le 16 novembre et vont se poursuivre jusqu'au 10 décembre prochain", a déclaré Aida Sy Diop coordonnatrice de la plateforme de dialogue citoyen inclusif.

Elle s'entretenait avec des journalistes à l'issue de la cérémonie de clôture de la formation en marketing et commerce au cours de laquelle des attestations ont été remises aux 25 bénéficiaires.

"Ces jeunes ont également eu la chance d'être sensibilisés par certains des acteurs de développement de la région sur les mécanismes mis en place par l'Etat pour leur faciliter l'accès aux financements", a fait savoir Aida Sy Diop, plus connu sous le nom de Aida Louga.

Selon elle, cette initiative vise à mieux outiller les femmes et à lutter contre les violences qui leur sont faites, mais également leur permettre d'avoir une autonomie financière et de se formaliser pour qu'elles puissent avoir accès à la terre au financement à travers les instruments financiers mis en place par l'Etat.

Elle a invité "les autorités locales à accompagner davantage les femmes pour qu'elles puissent bénéficier d'autres formations de ce genre afin de mieux renforcer leurs capacités et d'être plus compétitives sur le marché de l'emploi".

"On envisage de les former dans toutes les filières parce que nous demeurons convaincus qu'on peut rester dans notre pays et y réussir sans avoir besoin d'aller risquer votre vie en mer", a-t-elle fait valoir.