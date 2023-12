Congo-Kinshasa: N° 274 à la députation nationale et 45 à la députation provinciale, APPP - Frida Munshy Yaya Yalake bat campagne pour Félix Tshisekedi à Tshangu

La candidate n°274 à la députation nationale et 45 à la députation provinciale pour la commune de la N'sele, Munshy Yaya Yalake Frida mobilise pour un vote massif en faveur du n°20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A Tshangu, elle se place en premier ligne pour Félix Tshisekedi. Frida Munshy l'a présenté à son fief électoral de la Tshangu comme le candidat de l'espoir pour la RDC. Elle l'a ainsi présenté lors du lancement officiel de sa campagne électorale sous l'étendard du Regroupement politique AAAP que dirige l'Honorable Laurent Batumona. Après l'entrée en compétition électorale, Frida Munshy Yaya Yalake a effectué une tournée dans le district de la Tshangu pour solliciter un nouveau mandat au Parlement. Dans son message, elle a fait comprendre à la population son engagement et la conviction des résultats pour lesquels il faut renouveler la confiance à Félix Tshisekedi notamment, pour sa vision de développement. Ainsi, en se plaçant en première ligne, elle s'est dite consacrée pour la continuation de l'action commencée par Félix Tshisekedi en faveur du redressement économique et social et la sécurisation de la RDC.

Durant trois jours de suite, elle est allée réveiller les consciences de ses fidèles naturelles sur la nécessité de voter utile et de ne pas être distrait par des vendeurs d'illusions qui se pavanent dans la ville de Kinshasa. Dans les communes de Kimbanseke, N'djili et Masina, elle a été accueillie comme une princesse par une foule nombreuse qui s'est souvenue de ses bienfaits. Très proche de la population dans plusieurs circonstances, celle est venue lui témoigner son soutien à ses candidatures et à celle de son champion à la Présidentielle du 20 décembre prochain.

L'heure a sonné

Dans son message, elle n'a cessé de rappeler que l'heure a sonné pour voter avec responsabilité. "L'heure a sonné pour que nous, la population de Tshangu notamment, de N'djili, Kimbanseke et de Masina y compris la commune de la Nsele, puissions regarder d'où nous venons avec la démocratie et où nous allons avec les élections. Pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, je vous prie de voter pour le n°20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre candidat unique, un candidat de l'espoir qui a un programme social pour développer notre pays. Vous êtes témoins de sa volonté politique de vouloir donner le sourire à la population à travers ce qu'il a réalisé en si peu de temps. C'est pour toutes ces raisons que nous devons lui accorder un deuxième mandat avec une majorité écrasante pour que nous ne puissions pas encore connaitre des difficultés rencontrées au début de son mandat et qui ne lui a pas permis de bien travailler".

Dans sa suite stratégique de sa campagne, Frida Munshy candidate n° 274 était accompagné de tous les candidats de regroupements politiques tels que AMSC, AAAP, AE, A2R, APCCO ainsi que les conseillers communaux, leur demandant de s'engager à porter la candidature Félix Tshisekedi pour sa réélection et pour leur élection à divers niveaux. Ils ont été présentés à la population pour qu'ils soient connus et surtout pour dire aux populations que les candidats députés nationaux soient votés pour que les regroupements puissent avoir un nombre confortable d'élus au parlement.

Dans la commune de N'djili où elle a commencé sa tournée, la Candidate n°274 a, aussi, assisté au lancement de la campagne du candidat député national n°44 Francis Baïmbaleya. Une ambiance électorale a électrisé la commune au nombre de Ndjilois qui ont accepté de lui donner leur droit au vote. Le cortège de Frida Munshy s'est ébranlé vers la commune de Masina, au quartier Mafuta Kizola dans la poursuite de sa campagne électorale.

C'est la rencontre avec les jeunes que Frida Munshy a bouclé sa tournée après le culte à la paroisse de Mokali de l'Eglise Kimbanguiste. Le candidat des jeunes à la députation provinciale, Glody Mfumuleki Diangenda, avait mobilisé des jeunes pour venir écouter le leader de la Tshangu en campagne électorale. Dans leur fructueux échange, l'honorable Frida Munshy a placé les jeunes devant leur responsabilité pour leur avenir.

"Le vote il faut le faire avec responsabilité pour votre avenir. Vous voyez les grandes réalisations que le Président de la République a faites pendant son mandat et les défis qui ont été devant lui. Il faut lui faire confiance et voter pour lui à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Nous du regroupement AAAP nous avons un choix à opérer, C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui porte le n° 20 qu'il faut voter". Artisane de la matérialisation pour la réussite de la mobilisation de AAAP dans Tshangu, Frida Munshy assume avec responsabilité pour que les réalisations du Chef de l'Etat ne s'arrêtent pas. "Nous allons le voter pour plusieurs raisons. Parmi elles, c'est la consolidation des acquis palpables qu'il a réalisés sur divers plans notamment, la gratuité de l'enseignement de base, les infrastructures, la gratuité de la maternité, le combat contre l'agression en pointant du doigt le Rwanda ainsi de suite. Elle a saisi cette opportunité pour exprimer toute sa gratitude pour la confiance que les jeunes ont décidé de lui renouveler.