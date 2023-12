Angola: Les ministres de la SADC élaborent des stratégies pour lutter contre les endémies dans la région

Luanda — Les ministres de la Santé de la SADC ont présenté mardi, à Luanda, les stratégies de lutte contre la tuberculose, le paludisme, la malnutrition et le VIH-SIDA, ainsi que de protection à la santé maternelle et infantile.

La Réunion conjointe des ministres de la Santé et des responsables de la lutte contre le VIH et le SIDA dans la SADC, qui a marqué la présidence tournante de l'Angola, a également mis l'accent sur la lutte contre la violence sexuelle, la logistique et la réglementation des médicaments et le développement du capital humain.

Les ministres ont également abordé le renforcement de la surveillance épidémiologique, un plan de vaccination contre les maladies endémiques qui ravagent la région australe du contient africain et l'alerte sur la prévalence des maladies dans plusieurs pays de la SADC.

Selon la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, assumer la présidence tournante de la SADC pour un an impose de nombreuses responsabilités, notamment dans la lutte contre les principales maladies qui affligent la région.

Pour cette raison, elle a déclaré que des efforts seraient déployés pour garantir l'accès universel et équitable aux soins de santé, la qualité de la population, entre autres engagements collectifs de coopération stratégique entre les États membres de la SADC.

La réunion visait à évaluer et tracer l'avenir de la santé dans la SADC, avec la mission commune d'éliminer le paludisme, de mettre fin à la tuberculose, de mettre fin au SIDA et aux problèmes de santé publique et de renforcer les interventions.

Sílvia Lutucuta a déclaré que l'Exécutif angolais reconnaît l'importance de la SADC dans le renforcement des liens de coopération et de solidarité, visant à construire un avenir de bien-être, de justice sociale et de développement économique durable.

Elle a précisé que ces défis visent à contribuer à la réalisation de la vision 2050 de la SADC, qui envisage une région où tous les citoyens jouissent de la stabilité politique, économique et sociale.

La titulaire du portefeuille de la Santé a réaffirmé l'engagement de continuer à encourager la réalisation des actions planifiées, en suivant l'avancement des réalisations, en identifiant les défis et en proposant des décisions pertinentes, visant le bien-être des populations.

La ministre a demandé aux participants de redoubler d'efforts pour assumer pleinement les engagements identifiés et continuer à considérer la mission assumée comme un investissement dans le développement durable des pays de la SADC.