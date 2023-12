Angola: L'élimination de la double imposition favorise l'environnement des affaires

Luanda — Les accords visant à éviter la double imposition offrent un environnement d'affaires favorable et contribuent au développement durable, a déclaré jeudi, à Luanda, la ministre des Finances, Verá Daves de Sousa.

Intervenant à l'occasion de la signature de l'accord pour éviter la double imposition entre la République d'Angola et la Confédération Suisse, Vera Daves a dit que ce protocole bénéficiera aux secteurs public et privé, dans le but de réaliser une coopération économique durable et bénéfique pour les deux nations.

Pour la gouvernante, cet accord améliore les conditions d'attraction des investissements directs étrangers, en éliminant les barrières fiscales, notamment la double imposition des revenus, ce qui permettra de prévenir la fraude et l'évasion fiscale, en luttant contre les phénomènes d'érosion de l'assiette fiscale et de transfert abusif des bénéfices.

"En éliminant les obstacles fiscaux inutiles, il offrira un environnement plus favorable aux entreprises et aux investisseurs, favorisant la confiance et la sécurité juridique", a expliqué la dirigeante.

En ce sens, la ministre a estimé que cet accord ouvre de nouvelles opportunités de coopération entre les deux Etats, de manière plus approfondie, notamment dans le domaine de l'éducation et de l'innovation, en visant non seulement le développement économique, mais aussi le bien-être des citoyens suisses et angolais.

À son tour, l'ambassadeur de la Confédération suisse en Angola, Lukas Gasser, également signataire du protocole, a révélé qu'en Afrique australe, l'Angola était le troisième pays avec lequel la Suisse avait signé un accord pour éviter la double imposition.

Pour le diplôme, cet accord garantit une sécurité juridique et un cadre contractuel qui favorisera les relations économiques bilatérales et renforcera la coopération en matière fiscale.

Selon l'ambassadeur, cet accord renforcera l'attrait d'un plus grand nombre d'entreprises suisses et favorisera une augmentation des échanges commerciaux entre les deux États, qu'il considère faibles, compte tenu de la capacité de la Suisse et du potentiel de l'Angola.

Selon le diplomate suisse, cet accord permet l'échange d'informations et est conforme aux normes internationales en la matière.

A l'occasion, le président du Conseil d'Administration (PCA) de l'Administration Générale des Impôts (AGT), José Leiria, a considéré que cet accord apporterait plus d'attractivité aux investissements à l'Angola, ainsi qu'un signal fort dans la lutte contre l'invasion fiscale et la fuite au fisc.

Désormais, explique le CPA, les deux États peuvent demander des informations sur les résidents fiscaux en matière de revenus à des fins fiscales.

Le gestionnaire de l'AGT a révélé qu'il s'agit du septième accord de l'Angola pour éviter la double imposition, dont trois sont déjà en vigueur, notamment avec le Portugal, les Émirats arabes unis et la Chine, et les accords avec le Rwanda, le Cap-Vert et l'Île Maurice sont en cours de ratification.