Angola: La BNI devient membre du Pacte Global des Nations Unies en Angola

Luanda — La Banque de Négoce International (BNI) est récemment devenue le nouveau membre du Pacte Global des Nations Unies, la plus grande initiative de durabilité d'entreprise au monde qui vise à aligner les stratégies des entreprises sur les Dix Principes Universels et les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).

Avec cette réalisation, l'institution bancaire opérant en Angola rejoint plus de 16 mille entreprises de 160 pays qui ont adhéré au Pacte, lancé en 2000 par l'ancien secrétaire général des Nations Unies (ONU), Kofi Annan.

Selon l'administration de la BNI, citée dans un communiqué parvenu ce mercredi à l'Angop, l'adhésion de la banque à l'initiative de l'ONU est d'une importance cruciale, car elle constitue une référence éthique des affaires qui permet au secteur privé de renforcer les valeurs humaines essentielles, en étroite coordination avec les ODD, créant un cadre collectif pour toute l'humanité.

La banque ajoute également qu'il s'agit d'un moment particulièrement important, car l'innovation et le respect de l'environnement et des communautés font partie de ses piliers prioritaires du présent et du futur proche, en tenant toujours compte de la réalisation du développement durable.

La BNI souligne également que son intégration au Pacte accroît sa notoriété et met sa valeur ajoutée sur le marché national, notamment en termes de développement économique et de bien-être social de la communauté.

Cet impact, ajoute-t-il, se ressent à travers la conception et la mise en œuvre de produits et de services qui rapprochent les banques nationales de leurs utilisateurs, en tout lieu et à tout moment de la journée.

Face aux incertitudes géopolitiques et autres instabilités mondiales, le Pacte Global des Nations Unies garantit l'existence d'un monde plus sûr et plus durable.

Le Pacte Global des Nations Unies offre une plate-forme permettant aux entreprises d'aligner leurs stratégies et leurs opérations sur les dix principes universels dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, en développant des actions qui contribuent à relever les défis de société.

Encourager le dialogue entre les entreprises, les gouvernements, la société civile et d'autres composantes, ainsi que la recherche du développement d'un marché mondial plus juste, plus inclusif et durable font partie des objectifs de cette initiative.