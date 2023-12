Angola: Le gouverneur de Malanje met en garde contre les dangers de la construction dans les zones à risque

Malanje (Angola) — Le gouverneur provincial, Marcos Nhunga, a appelé jeudi les autorités traditionnelles et religieuses et d'autres acteurs sociaux à sensibiliser la population aux dangers de la construction de maisons dans les zones à risque.

Cette mesure vise à éviter des catastrophes telles que des effondrements de maisons, des décès et des dégâts matériels, survenus à cause des pluies tombées ces derniers temps à Malanje, qui affectent les familles vivant dans les zones à risque.

Le gouvernant, qui intervenait à la IIème session ordinaire du Conseil provincial de concertation communautaire, a dit que la sensibilisation était le principal moyen de décourager et de prévenir les constructions anarchiques, notamment le long des conduites d'eau, qui constituent un danger pour les familles.

Marcos Nhunga a indiqué que l'Institut National de Météorologie et Géophysique (INAMET) prévoit des précipitations supérieures à la moyenne pour la province de Malanje, d'où la nécessité de l'engagement de tous dans les tâches de sensibilisation des familles, au moment où 12 personnes sont mortes et 1 946 résidences sont affectées depuis le 7 de ce mois.

Il a précisé que le gouvernorat provincial s'efforçait d'aider les familles touchées et d'identifier des lieux pour leur installation permanente.

D'autre part, il a appelé à la réorganisation et à l'enregistrement des commissions de résidents, en tenant compte du rôle qu'ils jouent dans la résolution des problèmes communautaires.

Il a également demandé la participation des citoyens au Recensement Général de la Population et de l'Habitat prévu en 2024, en vue de contribuer au succès du processus.

La réunion a examiné les projets du Plan annuel de développement national (PADN) Malanje/2024, du Budget général de l'État, du Plan provincial de préparation, d'urgence, d'intervention et de redressement suite aux calamités et catastrophes 2023-2027, en plus des actes préparatoires du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024.

Le Conseil provincial de consultation communautaire est un organe consultatif du gouverneur provincial sur les politiques économiques et sociales et comprend des administrateurs municipaux, des directeurs provinciaux, des membres de partis politiques, des associations de jeunesse, des autorités traditionnelles, des religieux et des commissions de résidents.