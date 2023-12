Angola: La BNA organise un Forum sur la durabilité du système financier angolais

Luanda — La Banque Nationale d'Angola (BNA) réalisera jeudi (30), à Luanda, le Forum sur la durabilité du système financier angolais, dans le but de sensibiliser les opérateurs à l'adoption de principes de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise.

Selon un communiqué de presse parvenu aujourd'hui à l'Angop, l'événement aura lieu sous le thème "Mise en oeuvre des pratiques ESG - Défis et opportunités".

Lors de l'événement, le résultat du diagnostic du système financier angolais sera présenté, les causes et impacts des risques environnementaux seront identifiés, ainsi que le partage de bonnes pratiques internationales dans la mise en oeuvre de critères de gouvernance environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise.

Le forum réunira des membres de l'Exécutif angolais, de la BNA, de la Commission du Marché des Capitaux (CMC), ainsi que des représentants d'institutions financières bancaires et non bancaires.

Le Fonds monétaire international (FMI), des experts des banques centrales du Brésil, du Portugal, du Mozambique, de la Namibie, de la Banque mondiale, ainsi que des hommes d'affaires, des universitaires et le Bureau d'audit général du marché des valeurs mobilières du Cap-Vert et le Réseau pour un verdissement du marché des valeurs mobilières du Cap-Vert et du Network for Greening the Financial System (NGFS).

En plus du réseau de 114 banques centrales et superviseurs financiers qui vise à accélérer l'expansion des finances vertes et à élaborer des recommandations sur le rôle des banques centrales dans le changement climatique.