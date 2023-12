Angola: L'Exécutif fournit environ 8 millions de dollars pour la recherche scientifique

Luanda — L'Exécutif débloquera environ huit millions de dollars pour financer des projets de recherche scientifique, a annoncé mercredi, à Luanda, la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

La vice-présidente s'exprimait à l'ouverture de la VIIIe Conférence nationale de la science et de la technologie et de la IIIe Foire des idées, des innovations et de l'entrepreneuriat technologique.

Selon Esperança da Costa, cette année sera lancé un avis qui établira le processus de financement des projets de recherche scientifique.

Elle a indiqué que la Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECIT) avait déjà été créée pour renforcer le Système National de Science et de Technologie.

La vice-présidente a également annoncé que 199 demandes de projets de recherche sont en cours d'évaluation, déposées en réponse aux avis lancés en 2022, dont l'approbation doit être rapidement complétée pour être financées à partir de 2024.

Au cours du mois en cours, a-t-il indiqué, les 28 établissements publics d'enseignement supérieur (EES) ont reçu le quota financier spécifique pour la recherche scientifique, inclus dans le Budget général de l'État (OGE) de 2023, d'un montant total d'un milliard quatre-vingt-dix millions de kwanzas.

Cependant, elle a appelé à une meilleure utilisation des opportunités de demande de financement pour la recherche scientifique, offertes par les organisations auxquelles l'Angola a adhéré, telles que le Centre scientifique d'Afrique australe pour le changement climatique et la gestion adaptative des sols (SASSCAL) et le Centre international d'ingénierie génétique et biotechnologie.

Esperança da Costa a également informé que l'année prochaine, les établissements d'enseignement supérieur et le Centre national de recherche scientifique compteront davantage d'enseignants et de chercheurs scientifiques, avec l'admission de 923 personnels à ces carrières spéciales, à travers un concours public, qui sera prochainement ouvert.

Elle a indiqué que, malgré les limitations budgétaires, la conception des projets exécutifs de l'Hôpital Universitaire de l'Université Agostinho Neto et d'une nouvelle phase de l'Université de Namibe est en cours, afin que les travaux respectifs puissent commencer dans un avenir proche.

La vice-présidente de la République a assuré que des procédures de garantie de financement avaient été lancées pour la construction et l'équipement de nouvelles installations académiques pour les universités Agostinho Neto, Katyavala Bwila, Mandume Ya Ndemufayo, José Eduardo dos Santos et l'Institut Supérieur de Sciences de l'Education de Benguela.

Elle a ajouté que des appels d'offres sont en cours pour démarrer, en 2024, la construction et l'équipement des infrastructures des instituts supérieurs polytechniques de Bié, Moxico, Ndalatando et Ondjiva.

La gouvernante a informé que, grâce aux fonds de la Banque mondiale, les infrastructures académiques des instituts supérieurs de Sciences de l'Education (ISCED) d'Uíge, Huambo, Huíla et de l'ECOLE Supérieure Pédagogique de Bengo seront améliorées.

Concernant les travaux à l'Université Lueji A Nkonda, à Dundo, et le projet financé par SODIAM et ENDIAMA, à Saurimo, dans le cadre de la responsabilité sociale de ces entreprises, elle a estimé que tous deux avancent à un bon rythme.

La vice-présidente a également annoncé que le Centre national de la recherche scientifique (CNIC) est entièrement réhabilité et devrait rouvrir ses portes en 2024.

Esperança da Costa a souligné que l'Exécutif promeut, en particulier dans les établissements d'enseignement supérieur, des concours d'innovation et la création d'incubateurs d'entreprises, inclus dans les programmes académiques d'entrepreneuriat, pour favoriser les idées créatives et les transformer en entreprises viables, contribuant ainsi à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes.

Elle a indiqué qu'il est prévu d'inclure le cours d'entrepreneuriat dans le cursus de l'enseignement supérieur, avec le soutien du Royaume des Pays-Bas, ainsi que la promotion de l'interconnexion entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises, en partenariat avec les programmes des Nations Unies pour le développement (PNUD) et pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

La gouvernante a mentionné que la construction du Parc Scientifique et Technologique de Luanda, d'une valeur de 35 millions de dollars et commencée en février de cette année, et dont l'achèvement est prévu au troisième trimestre de 2025, a été motivée par la nécessité de créer et de développer des entreprises basées sur la technologie, à travers incubateurs d'entreprises, comme contribution au développement durable du pays.

Selon la vice-présidente, le parc susmentionné jouera un rôle crucial dans le développement de l'entrepreneuriat en collaboration entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, les entreprises, le gouvernement et la société, ainsi que dans la promotion de l'innovation, de l'accès aux infrastructures, laboratoire et bureaux pour soutenir les activités de recherche, visant à encourager et renforcer les startups.

L'affiliation du Parc Scientifique et Technologique de Luanda à l'Association Internationale des Parcs Scientifiques et des Zones d'Innovation, achevée en septembre de cette année, facilitera la collaboration internationale, selon Esperança da Costa.

La vice-présidente a considéré comme remarquables les progrès de l'Angola dans la création d'un écosystème national d'innovation et d'entrepreneuriat, visant à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Elle a considéré l'innovation et la modernisation industrielle comme des moteurs de transformation économique et le centre du développement économique et social, ainsi que de la réduction de la pauvreté.

De même, elle a déclaré que l'entrepreneuriat est l'un des moyens de promouvoir le travail indépendant et, par conséquent le plein emploi productif et le travail décent.

Elle a informé que 70 initiatives de recherche scientifique ont été approuvées, qui seront évaluées lors de l'événement qui se déroule sous le thème « L'entrepreneuriat technologique axé sur l'innovation inclusive, résiliente et durable ».