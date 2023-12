Afrique Australe: La SADC lance un kit d'intégration du genre

Luanda — La Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), avec l'aide de l'Agence internationale allemande pour le développement (GIZ), a organisé lundi à Gaborone, au Botswana, un événement conjoint pour commémorer les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre (VBG) et a procédé au lancement du Kit de ressources révisé sur l'intégration du Genre dans la SADC.

L'ambassadrice d'Angola au Botswana, Beatriz Morais, en sa qualité de présidente du Groupe des ambassadeurs de la SADC, a officiellement lancé le kit de Ressources révisé sur la perspective d'intégration du Genre de la SADC.

Beatriz Morais a confié que le Kit avait été approuvé par les ministres de la SADC chargés du genre et de la femme.

« Il s'agit d'un kit de ressources qui arrive au bon moment et contribuera aux efforts de la région pour une meilleure planification et prise de décision tournée vers une perspective de genre basée sur des preuves, en vue de la prise en compte des droits et des choix des femmes dans la région.

Selon Beatriz Morais, l'intégration de la perspective de genre a été adoptée au niveau international comme une stratégie visant à atteindre l'égalité des sexes.

L'événement, organisé dans un format hybride, a été marqué par la présence de la secrétaire exécutive adjointe de la SADC pour les affaires générales, Judith Kateera, des représentants du gouvernement du Botswana, des ambassadeurs des pays de la SADC, des membres du corps diplomatique accrédités à Gaborone et des hauts fonctionnaires de l'Organisation.

La devise de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, édition 2023, est : « Investir dans la Prévention de la Violence à l'égard des Femmes » se concentre sur l'importance de financement des différentes stratégies de prévention de la VBG pour prévenir l'apparition, en premier lieu, de la violence. D'autre part, elle promeut des actions de lutte contre la pauvreté et le renforcement des financements pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles.