Guinée: Restriction des réseaux sociaux - Le Collectif des Organisations de Défense des Droits Humains hausse le ton

Le Collectif des Organisations de Défense des Droits Humains a animé ce jeudi 30 novembre 2023, une conférence de presse sur le thème "Restriction des réseaux sociaux et brouillage de certaines fréquences radios" , à la maison de la presse de Guinée.

Dans une déclaration, ces organisations ont demandé aux autorités guinéennes à mettre fin à ces restrictions violent les engagements de la Guinée en matière de droits de l'homme.

Alpha Diallo, d'ABLOGUI fait savoir que leurs organisations expriment leurs inquiétudes face à la récurrence de ces pratiques.

"Nos organisations expriment leurs inquiétudes face à la récurrence de ces pratiques qui sont contraires aux engagements internationaux de notre pays en matière de la liberté de la presse et le droit à information des citoyens. Nous rappelons que la République Guinée est partie aux principaux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. À ce titre, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) en son article 19, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), en son article 9 et la Charte de la Transition en ses articles 19 et 23 consacrent tous la protection de la liberté de conscience, la liberté d'expression et d'opinion, et le droit à l'information" , a-t-il déclaré.

Il poursuit en faisant une invite aux autorités guinéennes.

"Mettre fin à ces restrictions qui violent les engagements de notre pays en matière de droits de l'homme et portent atteinte à notre économie numérique naissante; Identifier et sanctionner les responsables du blocage des plateformes de réseaux sociaux et le brouillage des fréquences des Radios. OEuvrer pour le respect des droits et libertés des citoyens conformément à la charte de la transition et aux obligations internationales souscrites librement par notre pays. Comprendre que l'intérêt légitime de l'État à préserver la sécurité publique ne doit pas empêcher les citoyen(ne)s d'exercer leurs liberté" , lance-t-il.

À signaler que les radios concernées par ce brouillage sont Fim Fm, Djoma Fm et Espace Fm.