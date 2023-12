Angola: Les députés suggèrent des changements dans la collecte de fonds

Luanda — Les députés à l'Assemblée Nationale ont proposé mercredi des changements dans la forme et le contenu de l'article 10 du chapitre V, sur la captation des fonds du Projet de Loi de Finances Générales de l'Etat (OGE), en référence à l'exercice économique de 2024.

Au cours du débat dans la spécialité, les parlementaires n'ont pas été d'accord avec le postulat de la loi qui demande à l'Exécutif le pouvoir de capter jusqu'à 100% des fonds pour un programme donné. Pour la majorité des députés, capter 100 % du fonds signifierait modifier l'autorisation, qui ne devrait intervenir qu'avec l'approbation du Parlement, afin de ne pas apparaître comme une « carte blanche » pour l'Exécutif.

Au cours de la séance dirigée par la présidente de la Commission de l'Économie et des Finances, Aia Eza da Silva, les parlementaires ont discuté de chacun des 7 chapitres et 33 articles du projet de loi, suggérant des changements dans la forme et le contenu. Cependant, les députés des commissions des affaires constitutionnelles et juridiques, de l'administration de l'État et du gouvernement local et de l'administration et des finances ont approuvé six des sept chapitres du projet de loi OGE 2024, qui prévoit des recettes et des dépenses évaluées à 24,6 milliards de kwanzas.

La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a demandé aux députés un délai pour consulter l'Exécutif afin d'accueillir le projet d'amendement à l'article 10 du chapitre V, sur la capture des fonds. Parmi les diverses préoccupations des législateurs figurent la présentation du plan de dette intérieure et extérieure, l'utilisation des surplus résultant de la vente du pétrole et l'efficacité dans l'utilisation des fonds publics.

La ministre des Finances a déclaré que le projet OGE vise à minimiser les éventuels chocs sur le marché financier international, notamment pétrolier, et a assuré que l'Exécutif entend respecter les limites budgétaires, de dépenses et d'endettement approuvées, ainsi que la responsabilité pénale des dirigeants qui ne respectent pas la loi de la probité. Vera Daves a indiqué que l'Exécutif a lancé un programme de réforme pour éliminer les écarts salariaux dans le secteur public des affaires, avec la participation du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS).