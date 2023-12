Angola: La population âgée en Angola est estimée à 2,4 pour cent

Huambo (Angola) — Le Ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme (Masfamu) contrôle actuellement 624 mille personnes âgées, ce qui représente 2,4 pour cent de la population angolaise estimée à 33 millions d'habitants.

C'est ce qu'a informé ce jeudi, à Huambo, le secrétaire d'État à l'Action sociale, Lúcio Gonçalves Amaral, lors de l'événement central commémorant la Journée nationale des personnes âgées, qui se célèbre le même jour sous le thème « Renforçons la résilience » des personnes âgées pour plus de justice sociale ».

A l'occasion, le responsable, qui s'appuie sur les données du Recensement de 2014, a dit que sur les 624 mille personnes âgées contrôlées, 900 sont en situation d'abandon, hébergées dans 18 foyers d'assistance sociale répartis dans 11 provinces du pays.

Lúcio Gonçalves Amaral a indiqué que, chaque année, 18 mille personnes âgées sont assistées dans toutes les provinces du pays, les autorités de la province de Huambo en particulier en aidant deux mille 256, à institutionnaliser des maisons de retraite pour ce groupe, avec un total de 166 utilisateurs.

Il a indiqué que l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, de plus en plus exigeant et mondialisé, nécessite une approche différente des phénomènes sociaux complexes, car les valeurs qui caractérisent la culture angolaise ont subi des transformations majeures, mettant parfois les personnes âgées dans une situation de risque et d'abandon.

%

De même, a-t-il ajouté, c'est un fait qu'au milieu des difficultés que le contexte social et économique que présente le pays, il est nécessaire de valoriser davantage les personnes âgées et de leur permettre de développer le rôle de chef de famille, quelle que soit la situation économique.

Le secrétaire d'État a reconnu que le nombre de professionnels en gériatrie et en gérontologie dans le pays est encore insuffisant, compte tenu de l'univers des personnes nécessiteuses qui ont déjà atteint le troisième âge, d'où la nécessité d'une promotion continue des compétences, en favorisant l'inclusion sociale, économique et productive, ainsi que le développement de la citoyenneté.

Il a ajouté que l'Exécutif est soucieux de renforcer les capacités et les qualifications des techniciens spécialisés, c'est pourquoi il continuera à former des agents liés aux vieillards, à travers l'École Nationale de Formation des Techniciens de l'Action Sociale, pour garantir une plus grande protection aux personnes âgées sans soutien familial.

Il a conseillé aux gouverneurs provinciaux de renforcer les partenariats et de travailler, de manière intégrée, avec les institutions privées de solidarité sociale, les associations communautaires, les églises, les organisations non gouvernementales et les autorités traditionnelles, afin de pouvoir offrir une plus grande couverture de services aux communautés, pour le bien des personnes âgées issues de familles défavorisées.

L'événement central, qui s'est déroulé dans l'une des chapelles de l'Église catholique, a été marqué par le mariage des aînés Isaac Ilundunda et Augusta Navinda, ainsi que de Lourenço Ngungulo et Ermelinda Catumbo, célébrés par l'archevêque de Huambo, Dom Zeferino Zeca. Martins.

La date a été fixée en janvier 2005 par un décret du Conseil des ministres et publiée dans le Journal officiel No 4/05, Ia Série pour valoriser ceux qui, encore en vie (mais plus actifs), ont apporté leur contribution à la croissance et agrandissement, à tous les niveaux du pays.